新作 sasquatchfabrix フィッシャーマンコート　レア その他

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商品の情報
|商品のサイズ
|S
|ブランド
|サスクワァッチファブリックス
|商品の状態
|未使用に近い
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新品定価67200円です。サイズはSサイズ、キュプラとシルクの混紡、フワッとした生地ですが裏地がしっかりしているの冬の着用も可能です。クリーニング済みですのですぐに着用できます。着丈約109、身幅約68、裄約74.5URBAN RESEARCHアーバンリサーチFRED PERRYフレッドペリー、SHIPSシップスCAMBIOカンビオ、NUMBER (N)INEナンバーナインALPHA INDUSTRIESアルファインダストリーズ THE NORTH FACE、glambグラム、MACKINTOSH PHILOSOPHYマッキントッシュ.フィロソフィー、バウンティーハンターBUNTYHUNTER、PEEL&LIFTピールアンドリフト、journalstandard ジャーナルスタンダード、BEAMSAビームス、ヴィヴィアンウエストウッドViviennewestwoodSEDITIONARIESセディショナリーズAlexander McQueen アレキサンダー・マックイーンUNDERCOVER アンダーカバーBLACKMEANS、MM6 Maison Margiela エムエムシックスメゾン・マルジェラ、RAF SIMONSラフ・シモンズNasngwamナスングワムHYSTERIC GLAMOURヒステリックグラマーMAISON KITSUNEメゾンキツネ、MARNIマルニCOMME des GARCONSコムデギャルソンAcne Studiosアクネ・ストゥディオズKAPTAIN SUNSHINEキャプテンサンシャインneedlesニードルス.ネペンテスNEPENTHEScomoli graphpaper 1ldk issey miyakeSTUDIOUS ステュディオスJOHN LAWRENCE SULLIVAN ジョンローレンスサリバン、ladmusician ラッドミュージシャンN.HOOLYWOODエヌハリウッド Mister hollywoodミスターハリウッドsunseaサンシー、bed j.w ford ベッドフォードtakahiromiyashitathesoloistyohji yamamoto ヨウジヤマモトmidorikawa sacai unused facetasm kolor
商品の情報
|商品のサイズ
|S
|ブランド
|サスクワァッチファブリックス
|商品の状態
|未使用に近い