玄関先迄納品 【美品】クロコダイル　長財布　ラウンドファスナー　グリーン　メンズ　レディース 長財布

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★美品★ルイヴィトン3664 モノグラム ポルトモネ グセ コインケース

以下が商品の詳細です。

【正規店購入】美品 トリーバーチ ジッパーウォレット長財布 TORY BURCH



新品未使用 TOPKAPI 長財布 L字ファスナー

●アイテム

【匿名発送】サマンサタバサプチチョイス 長財布



【未使用品級】Bottega Veneta（ボッテガ・ヴェネタ） 長財布

小銭入れ×1

coachコーチ シグネチャーストライプ長財布 F50789

カード入れ×24

✨新品に近い✨ ルイヴィトン 長財布 ポルトトレゾール インターナショナル

お札入れ×3

✨️美品✨️IL BISONTE イルビゾンテ オールレザー 長財布 がま口

内部サイドポケット×2

希少 旧ロゴ セリーヌ 長財布 CELINE

外部サイドポケット×1

フェリージ 長財布



柚さん専用

●サイズ(㎝)

【新品未使用】コーチ 長財布 シグネチャー茶色

H10cm×W19.5cm×D2.5cm

Louis Vuitton 長財布 2個セット



KURI様専用になります。LOUIS VUITTON ポルトフォイユエミリー

平置き実寸、自身で採寸している為、若干の誤差はご了承下さい。

ハーモニーズ 量子 長財布



【美品】クロコダイル 長財布 ラウンドファスナー グリーン メンズ レディース

●カラー

ルイヴィトン N61734 ポルトフォイユ・サラ ダミエ 旧型

グリーン 緑

プラダ 1MH132 サフィアーノ 長財布

ゴールド 金

みゆ様専用 BURBERRY 長財布 エンボス クロコ 金プレート



LOUIS VUITTON ルイヴィトン モノグラム ポルトフォイユ・エリゼ

●素材

新品・箱付き【JIMMY CHOO】PIPPA 花柄 長財布

外部：クロコダイル本革

COACH コーチ ベージュ シグネチャー ホワイト ストライプ

内部：牛革、合皮

日本限定✨ルイヴィトン アンプラント サラ ステッチ モノグラム カーキ ピンク

ファスナー持ち手：クロコダイル本革

【ボッテガヴェネタ】長財布 チェーン付 スマホショルダー



エルメスHermes オレンジ ケリー 長財布ウォレット 財布 美品箱あり

●状態

【新品】COACH コーチ 長財布 ラウンドジップ ブラック

内側に薄ら汚れありますが

【新品】COACH コーチ 長財布 ラウンドジップ ブラック

目立った傷汚れなく、美品です。

★極美品★ ルイヴィトン4165ヴェルニ モノグラムポルトフォイユ サラ 4Dg



超美品 ルイヴィトン ダミエ 長財布

●付属品

アタオ ATAO スリモケリー グレージュ 新品 未使用 軽量財布 アタオ

保存袋、外箱ありません。

JILLSTUART 長財布



LOUIS VUITTON 長財布 ソウル免税店購入

●発送

COACH コーチ ベージュ シグネチャー ビビッドピンク ストライプ

全て匿名配送でお送りします。

バレンシアガ エブリデイ 長財布 ラウンドファスナー 黒 レザー EO598

梱包は簡易的なもので、発送します。

新品同様 CHANEL シャネル 長財布 ボーイシャネル

発送時のたたみジワは予めご了承ください。

CHANEL シャネル 長財布 キャビアスキン ココマーク

発送方法でご指定がありましたら、事前にご連絡ください。

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未使用 タグ付き FURLA フルラ 長財布 大人気 リッツィー グレー

●その他

シャネル 正規品★美品 CHANEL カメリア ラウンドファスナー長財布

大手リサイクルショップで購入しました。

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何かご質問がありましたら、お気軽にコメントください。

【美品】CELINE セリーヌ ラージフラップウォレット ブラック ユニセックス

よろしくお願いします。

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

ご覧いただきありがとうございます。以下が商品の詳細です。●アイテム小銭入れ×1カード入れ×24お札入れ×3内部サイドポケット×2外部サイドポケット×1●サイズ(㎝)H10cm×W19.5cm×D2.5cm平置き実寸、自身で採寸している為、若干の誤差はご了承下さい。●カラーグリーン 緑ゴールド 金●素材外部：クロコダイル本革 内部：牛革、合皮ファスナー持ち手：クロコダイル本革●状態内側に薄ら汚れありますが目立った傷汚れなく、美品です。●付属品保存袋、外箱ありません。●発送全て匿名配送でお送りします。梱包は簡易的なもので、発送します。発送時のたたみジワは予めご了承ください。発送方法でご指定がありましたら、事前にご連絡ください。●その他大手リサイクルショップで購入しました。何かご質問がありましたら、お気軽にコメントください。よろしくお願いします。

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

ゆず様❗️ 美品‼️ラルコバレーノ長財布ルイヴィトン ダミエポルトフォイユ サラ 2つ折り長財布❣️赤字価格のため値下げ不可❣️ルイヴィトン長財布★モノグラム★ジッピーウォレット★レア Christian Louboutin ラウンドジップ長財布 レザーフルラ 長財布タマミワタナベ 長財布 猫 未使用希少 現行 極美品 プラダ ゴールド金具 サフィアーノ ジップアラウンド 長財布★美品★ルイヴィトン 4052 エピ ジッピーウォレットジップ 長財布20Kg【中古美品】miu miu ミュウミュウ 長財布 マテラッセ バイカラー