【驚きの価格が実現！】 aime leon dore マウンテンパーカー　M マウンテンパーカー

二年程前に購入しました。

気に入ってますが、断捨離のため出品致します。

気が変わり途中で取り下げるかもしれません。ご了承ください。

気に入って着用していたので多少使用感はありますが、特に気になる汚れ等もなくまだまだ着て頂けます。

カラー···グリーン

フード···フードあり

季節感···春、秋、冬

着丈71センチ

身幅59センチ

素人採寸のため誤差はご了承ください。

#bshop

#aimeleondore

#エメレオンドレ

#マウンテンパーカー

#ナイロンジャケット

商品の情報 商品のサイズ M ブランド エイムレオンドレ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

