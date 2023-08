【残りわずか】 キンプリ King&Prince Mr.5 ティアラ盤 Tiara盤 Dear アイドル

ご覧いただきありがとうございます。

SnowMan 公式写真 2019 少年たち 桶 Jr.



Dear Tiara盤(2CD +DVD)

特典ステッカー(A6サイズ) 付き

CD、DVDともに一度再生しております。

フォトブックは折り目もなく綺麗です。

目立った傷等もありませんが、中古品ですので気になる方はご遠慮ください。

プチプチに入れて発送します。

コメントしていただいていても即購入された方を優先させていただきます。

CD-DISC 1

King & Prince キンプリ Mr.5

01. シンデレラガール

02. Memorial

03. 君を待ってる

04. koi-wazurai

05. Mazy Night

06. I promise

07. Magic Touch

08. Beating Hearts

09. 恋降る月夜に君想ふ

10. Lovin' you

11. 踊るように人生を。

12. TraceTrace

13. ツキヨミ

14. 彩り

15. Life goes on

16. We are young

17. Beautiful Flower

CD-DISC 2

01. King & Prince, Queen & Princess

02. Focus

03. NANANA

04. ゴールデンアワー

05. Dream in

06. Prince Princess

07. 今君に伝えたいこと

08. 僕の好きな人(平野紫耀、高橋海人、岸優太)

09. 宙(SORA)

10. Dear My Tiara

11. 君とメリークリスマス

12. 君がいる世界

13. Glass Flower

14. Bounce To Night

15. OH! サマー KING

DVD

King & Princeの小旅行 in 熱海! ※King & Princeが熱海のアクティビティやグルメで1日を満喫する小旅行企画映像

#king&prince

#キンプリ

#ティアラ

#平野紫耀

#永瀬廉

#神宮寺勇太

#岸優太

#高橋海人

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

