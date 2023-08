⭐️中古ブランド商品を取り扱っています。

PAZUKI ストール

ラインナップはこちら→ #ベガshop

⭐️フォロー頂ければお値段のご相談承ります。

ご覧頂きありがとうございます♪

中古品となりますので、説明欄や写真をよくご確認の上ご購入をお願いします。

【ブランド】エルメス(HERMES)

【商品名】 ニュー・リブリス カシミヤ シルク ストール

【カラー】 レッド

【素材】 カシミヤ 85%

シルク 15%

【サイズ】 幅 73cm × 長さ 210cm (実寸を計測)

■仕様 ジャガード織 エクスリブス柄

フリンジ付き

■付属品 本体のみ

■状態 AB

若干の糸つれございます。

■発送方法 ネコポス(予定)

発送方法にご希望がある場合は、ご購入後すぐにお知らせ願います。

ご質問ございましたらコメント欄へお願いします。

鑑定書は付きませんが、販売店にて真贋済みです。

※こちらの商品は中古品ですので、商品画像、商品説明に無いごく微小な傷や汚れがある場合をご考慮下さい。

あくまでも中古品である事をご理解の上、ご購入下さい。

【状態ランク表】

S/ 新品同様、未使用に近い

A/ 使用感の無い綺麗な中古品

AB/ やや使用感があるが綺麗な中古品

B/ 一般的な使用感のある中古品

BC/ 傷や汚れ等のダメージが多い中古品

検索用:#ベガShop #Hロゴ柄 #朱色 #フランス製 #マフラー #ショール #カシミヤ×シルク #サンディ・クドリュス

管理番号A5167D

素材···カシミヤ

商品の情報 ブランド エルメス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

