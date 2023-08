こちらは、ヴィンテージジーンズで大人気のブランド リーバイス Levi's Vintage Clothing による 501XX デニムパンツ / ジーンズ になります。

LEVI'S VINTAGE CLOTHING



希少なUSA製です。

・赤耳 セルビッジ

・BIG-E

・革パッチ

・隠しリベット

・2000年1月製造

素材、シルエットなどが現行物とは違い、ビンテージ 独特の風合いが出ます。

当時から評判も高く、ヴィンテージジーンズが市場からどんどん消えていっているため現在は大変希少になって来ています。

今後も値段高騰していくアイテムだけに探している方も多いので、サイズの合う方はこの機会にお早めに!

綿:100%

フロント:ボタンフライ仕様

工場番号555

表記:W29 / L36

ウエスト 約35cm

総丈 約104cm

股上 約36cm

股下 約81cm

ワタリ 約24cm

裾幅 約20cm

素人採寸です 多少の誤差はご了承下さい。

状態はもちろん古着ですので、それなりに使用感や所々に穴も空いているため画像でご確認ください。

中古品にご理解のある方でお願い致します。神経質な方はご遠慮ください。

なかなか手に入りにくいアイテムなので、サイズの合う方は是非!

こちら以外でもまだ様々なパンツを出品しておりますので、よければ #pantsp で覗いてみて下さい!

宜しくお願い致します。

#phazonmercari ← 全てのアイテムはこちらからご確認ください。

#levis #リーバイス #501xx

商品の情報 商品のサイズ M ブランド リーバイスビンテージクロージング 商品の状態 やや傷や汚れあり

商品の情報 商品のサイズ M ブランド リーバイスビンテージクロージング 商品の状態 やや傷や汚れあり

