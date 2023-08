【TAKAHIROMIYASHITATheSoloist. サイドバックジップ レギュラーカラーシャツ】

ABathingApeアベイシングエイプA.P.C新品未使用Tシャツ黒サイズS



90s ラルフローレン CALDWELL シルク コットン ブラック 無地

どのアングルから見てもギミックに富み、手の込みようが伝わってくるアイテム。まず目に留まるのは右袖や左身頃、さらに背面にも配された圧着部分からの裂け目、通称『ノイズテープ』。加えて、肩線から裾にかけて入るジップパーツによってバックコンシャスなスタイルを叶えます。アクセントを添えているアルミの圧着、また総柄のように施されたロゴスタンプは、本コレクションを象徴するデザインのひとつ。随所に配された金具のパーツは、ホッチキスの芯を模した真鍮です。粗野で味わいのあるテキスタイル、ややゆったりとしたボックスシルエットもデザインに奥行きを与えています。

ホワイトマウンテニアリングシャツ



アプレッセ BD Denim Shirt apresse デニムシャツ

サイズ:44 裄丈89cm(ラグラン袖)肩幅53cm 袖丈62cm身幅64cm 着丈82cm

DESCENDANT ベースボールシャツ



モンクレール フランネルコットン チェックシャツ

素材:ポリエステル100% テープ部分などは画像をご確認ください

Cabana Shirt-C/Pe/R-Lace Cloth/Flower



URU(ウル)/LONG SLEEVE SHIRTS/Sax

カラー:ホワイト

kujaku by takuma nishizaka 18ss 瞑想シャツ 刺繍



【HECTIC】オープンカラーシャツ Msize

プライス:163,790円

cinoh LAYERED SHIRT



JILSANDER 20ss シャツジャケット size39

日本製

WACKO MARIA ワコマリア HAWAIIAN SHIRT



SANTANA ノースリーブシャツ USED

付属ハンガー付き

シンプル◎ 古着男子 ブランド古着 COMOLI コットン カバーオール シャツ



ルイヴィトン モノグラムシルクショーツショートスリーブシャツ M

なかなかパンチの効いたシャツですが、素材や縫製は拘りがあり、お値段がハイブランド並なのも納得です。昨年、友人から譲ってもらいましたが、やはり着れないのでお安く出品いたします。未使用です。

60s〜 TOWN CRAFT タウンクラフト ストライプ 開襟 パジャマシャツ



AURALEE オーラリー シャツ

【TAKAHIROMIYASHITATheSoloist.】

【超オーバーサイズ】HARLEY-DAVIDSONデニムシャツ古着刺繍ロゴ

2010年、元<NUMBER(N)INE(ナンバーナイン)>のデザイナー宮下貴裕がブランド設立。ブランド名にある“TheSoloIst.”とは、洋服に携わる各個人が“独奏家”として孤高の精神を持ち合わせて欲しいというデザイナーの願いであり、また再び洋服の世界へ戻ってきたという自分への不退転の決意の表れ。

ナンバーナインのネルシャツ サイズ2



BLACK COMME des GARCONS 20ss テーラード ドッキング

カラー···ホワイト

Badhopカサブランカyzerrアロハシャツcasablancaテニスシャツ

袖丈···長袖

TOGA ARCHIVES 21AW DICKIES zip up シャツ

柄・デザイン···プリント(ロゴなど)

Supreme Patchwork Oxford Shirt blue

襟···レギュラーカラー

グッチ☆ドラゴン刺繍ロゴ入りエンブロイダリーチェックシャツ 龍 17.

季節感···春、夏、秋、冬

商品の情報 商品のサイズ M ブランド タカヒロミヤシタザソロイスト 商品の状態 新品、未使用

【TAKAHIROMIYASHITATheSoloist. サイドバックジップ レギュラーカラーシャツ】どのアングルから見てもギミックに富み、手の込みようが伝わってくるアイテム。まず目に留まるのは右袖や左身頃、さらに背面にも配された圧着部分からの裂け目、通称『ノイズテープ』。加えて、肩線から裾にかけて入るジップパーツによってバックコンシャスなスタイルを叶えます。アクセントを添えているアルミの圧着、また総柄のように施されたロゴスタンプは、本コレクションを象徴するデザインのひとつ。随所に配された金具のパーツは、ホッチキスの芯を模した真鍮です。粗野で味わいのあるテキスタイル、ややゆったりとしたボックスシルエットもデザインに奥行きを与えています。 サイズ:44 裄丈89cm(ラグラン袖)肩幅53cm 袖丈62cm身幅64cm 着丈82cm 素材:ポリエステル100% テープ部分などは画像をご確認くださいカラー:ホワイトプライス:163,790円日本製付属ハンガー付き なかなかパンチの効いたシャツですが、素材や縫製は拘りがあり、お値段がハイブランド並なのも納得です。昨年、友人から譲ってもらいましたが、やはり着れないのでお安く出品いたします。未使用です。【TAKAHIROMIYASHITATheSoloist.】2010年、元<NUMBER(N)INE(ナンバーナイン)>のデザイナー宮下貴裕がブランド設立。ブランド名にある“TheSoloIst.”とは、洋服に携わる各個人が“独奏家”として孤高の精神を持ち合わせて欲しいというデザイナーの願いであり、また再び洋服の世界へ戻ってきたという自分への不退転の決意の表れ。カラー···ホワイト袖丈···長袖柄・デザイン···プリント(ロゴなど)襟···レギュラーカラー季節感···春、夏、秋、冬

商品の情報 商品のサイズ M ブランド タカヒロミヤシタザソロイスト 商品の状態 新品、未使用

GUCCI グッチ シャツ 花柄 フラワー 90s ヴィンテージ新品未使用タグ付き✨HYSTERIC GLAMOUR 両面刺繍ボーリングシャツINDIVIDUALIZED SHIRTS スタンダードフィット 15希少 ヴィンテージ HERMES エルメス 長袖シャツ ドレスシャツ 紺ラキネス マットトロピカルロングシャツ希少 ISSEY MIYAKE アロハ レーヨンシャツ 総柄 極美品シュプリーム コムデギャルソンシャツ パッチワークシャツ古着★INK インク リメイク 再構築 ペイズリー柄 ヴィンテージスカーフシャツ未使用 タグ付き ノーアイディー アシメシャツGround Y 23SS CREPE de CHINE JUMBO SHIRT