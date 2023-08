商品をご覧いただきありがとうございます!

○アイテム

○サイズ

タテ8.5cm

ヨコ11.5cm

マチ2cm

○商品説明

ワンポイントのYSLロゴが特徴的なマネークリップとなります!

○状態

特に目立った傷や汚れはありません。

○カラー

黒

ブラック

色味は記載がない場合主観で判断しております。機材の影響でお客様のイメージと変わることがありますのでご了承ください。

○素材

レザー

〇付属品

カード類

保存袋

箱

○配送

簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。

仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。

○購入元

ブランドリユース店

日本流通自主管理協会加盟店(AACD)

質屋・古物市場・ストア商品

ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。

商品の情報 ブランド サンローラン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

