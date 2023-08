ブランド:PARABOOT パラブーツ

パラブーツの人気モデル、ミカエルです。

ソールをビブラム社製のシャークソールに変更しており、非常に稀な商品だとおもいます。

ソール自体はほぼ減っていません。

全体的にもきれいな方だと思います。

状態は写真でご確認ください。

シャークソールへの変更は技術に定評のある高円寺にあるKILINという専門店で行っております。

ん。

#パラブーツ

#シャンボード

#paraboot

#chambord

#MICHAEL

#ミカエル

#シャークソール

#ビブラム

ブランド:PARABOOT パラブーツモデル:MICHAEL ミカエル シャークソールカラー:NOIR ブラックサイズ40 (25.5)定価79,200円パラブーツの人気モデル、ミカエルです。ソールをビブラム社製のシャークソールに変更しており、非常に稀な商品だとおもいます。ソール自体はほぼ減っていません。全体的にもきれいな方だと思います。状態は写真でご確認ください。シャークソールへの変更は技術に定評のある高円寺にあるKILINという専門店で行っております。ん。#パラブーツ#シャンボード#paraboot#chambord#MICHAEL#ミカエル#シャークソール#ビブラム

