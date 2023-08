ご覧いただきありがとうございます。

NIKE JORDAN スニーカー 靴 バスケ NBA ジョーダン 八村塁

◆◆即購入、コメ無し購入大歓迎◆◆

アディダス スーパースター EG4959

ADIDAS SUPER STAR

購入日:2023年5月

★★こちらはアディダス公式オンラインショップにて購入した国内正規品です★★

※他で出品されている類似品・廉価品にご注意下さい

サイズ: 29.5cm

※22.5〜28.5まで出品しております

▶︎新品・未開封・タグ・外箱付き

※商品外箱の外側に段ボールで梱包し発送致します

▶︎匿名配送 ※補償付

▶︎送料込

◆おまとめ買いの場合、1点あたり1000円お値引いたしますので、コメントにてご連絡お願い致します。

※値段交渉につきましては、ご遠慮願います。

#adidas

#EG4959

#アディダス

#KingGnu

#キングヌー

#常田大希

#靴

#くつ

#スニーカー

#シューズ

#ランニングシューズ

#ランニング

#通勤

#通学

#superstar

#スーパースター

商品の情報 商品のサイズ 29.5cm ブランド アディダス 商品の状態 新品、未使用

