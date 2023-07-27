夏セール開催中 MAX80%OFF！ 1/16戦車ラジコン　USシャーマン　ヘンロン3898-1　7.0基板 ホビーラジコン

1/16サイズ アメリカ軍 シャーマン戦車ラジコン ヘンロン社製＃3898-1

SAKURA D4 MARUKU 3RACING

2.4GHzプロポ 本体基板 TK-7.0搭載

ミニッツ ランボルギーニ カウンタックLP400 イエロー



週末限定価格‼️YOKOMO SR86レビン D1仕様ボディ

＊ディテールにこだわったリアルな外観（アクセサリー無しで撮影しています）

TRAXXAS 1/16 SLASH VXL4WD

＊付属のアクセサリーを装着して更にリアルに

タミヤホットショット1/10電動ラジコンコントロール プロポ バッテリー

＊2.4GHzプロポ仕様。クリスタル交換不要で複数台同時走行可能。

アキュバンス ジャービス ブラック

＊リアルなエンジン音（4パターン切り替えできます）

Schumacher K193

＊フロント・リアライト点滅点灯。

イーグル模型 スコーピオンタイヤトゥルーラー タイヤカッター

＊大砲発射時の反動もリアルに再現（反動大きさ切り替えできます）

✨2.4Gh タミヤ1/10 NSX 完成品 ドリフトOK!✧未走行品✨

＊低速・高速切り替え・エンジン音切り替え・直進微調整・大砲発射反動大きさ切り替え・ライト点灯消灯等,機関銃サウンド切り替え、BB弾発射ON/OFF等プロポのボタン操作で多彩な機能。

ブラックホーク・タッチパネル・チャージャー V2.1と安定化電源

＊BB弾発射機能付き。

ヨコモ 1/10 SD SPORT

＊付属の赤外線受信センサーで赤外線対戦が行えます。

Dji Naza-M Lite & Gps Combo Set

＊発煙機能付き。

ReveD MC-1 ファイナルエディション レッドver

＊大容量1800mAhリチウムバッテリー

ミニッツ ボディ 日産 シルビア K's（S13）エアロ パールホワイト

＊豊富な後付けアクセサリー類（写真を参照ください）

ISDT D2 充電器



タミヤ DB01 バルドル（ドゥルガ）フルセット

長さ：本体365mm

KO PROPO 最強 ブラシレス ESC VFS-1 BMC モーター セット

砲身長さ80mm

新品未使用タミヤ RC特別企画商品 1/10 タイレル P34 47359

幅：160mm、高さ：180mm

1/16戦車ラジコン USシャーマン ヘンロン3898-1 7.0基板

本体重量：1.79kg（電池込み）

REVE D RDX RWD ドリフト シャーシ レーヴD

本体：プラスチック製、後塗装仕上げ

新品.未組立 タミヤ電動RC アバンテ2011

キャタピラ：プラスチック製

DJI mavic mini ドローン



1/8サーパントベクター 『ジャンク品』

＊送料込み（本州・四国・九州地区）価格です。北海道・沖縄・離島の方は追加送料が必要になりますのでメッセージにてお問合せください。

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

1/16サイズ アメリカ軍 シャーマン戦車ラジコン ヘンロン社製＃3898-12.4GHzプロポ 本体基板 TK-7.0搭載＊ディテールにこだわったリアルな外観（アクセサリー無しで撮影しています）＊付属のアクセサリーを装着して更にリアルに＊2.4GHzプロポ仕様。クリスタル交換不要で複数台同時走行可能。＊リアルなエンジン音（4パターン切り替えできます）＊フロント・リアライト点滅点灯。＊大砲発射時の反動もリアルに再現（反動大きさ切り替えできます）＊低速・高速切り替え・エンジン音切り替え・直進微調整・大砲発射反動大きさ切り替え・ライト点灯消灯等,機関銃サウンド切り替え、BB弾発射ON/OFF等プロポのボタン操作で多彩な機能。＊BB弾発射機能付き。＊付属の赤外線受信センサーで赤外線対戦が行えます。＊発煙機能付き。＊大容量1800mAhリチウムバッテリー＊豊富な後付けアクセサリー類（写真を参照ください）長さ：本体365mm砲身長さ80mm幅：160mm、高さ：180mm本体重量：1.79kg（電池込み）本体：プラスチック製、後塗装仕上げキャタピラ：プラスチック製＊送料込み（本州・四国・九州地区）価格です。北海道・沖縄・離島の方は追加送料が必要になりますのでメッセージにてお問合せください。

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

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