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夏セール開催中 MAX80%OFF！ 1/16戦車ラジコン　USシャーマン　ヘンロン3898-1　7.0基板 ホビーラジコン

商品の説明

1/16サイズ　アメリカ軍　シャーマン戦車ラジコン　ヘンロン社製＃3898-1
SAKURA D4 MARUKU 3RACING
2.4GHzプロポ　　本体基板　TK-7.0搭載
ミニッツ ランボルギーニ　カウンタックLP400 イエロー

週末限定価格‼️YOKOMO SR86レビン D1仕様ボディ
＊ディテールにこだわったリアルな外観（アクセサリー無しで撮影しています）
TRAXXAS 1/16 SLASH VXL4WD
＊付属のアクセサリーを装着して更にリアルに
タミヤホットショット1/10電動ラジコンコントロール　プロポ　バッテリー
＊2.4GHzプロポ仕様。クリスタル交換不要で複数台同時走行可能。
アキュバンス　ジャービス　ブラック
＊リアルなエンジン音（4パターン切り替えできます）
Schumacher K193
＊フロント・リアライト点滅点灯。
イーグル模型　スコーピオンタイヤトゥルーラー　タイヤカッター
＊大砲発射時の反動もリアルに再現（反動大きさ切り替えできます）
✨2.4Gh タミヤ1/10 NSX 完成品 ドリフトOK!✧未走行品✨
＊低速・高速切り替え・エンジン音切り替え・直進微調整・大砲発射反動大きさ切り替え・ライト点灯消灯等,機関銃サウンド切り替え、BB弾発射ON/OFF等プロポのボタン操作で多彩な機能。
ブラックホーク・タッチパネル・チャージャー V2.1と安定化電源
＊BB弾発射機能付き。
ヨコモ　1/10 SD SPORT
＊付属の赤外線受信センサーで赤外線対戦が行えます。
Dji Naza-M Lite & Gps Combo Set
＊発煙機能付き。
ReveD MC-1 ファイナルエディション　レッドver
＊大容量1800mAhリチウムバッテリー
ミニッツ ボディ　日産　シルビア　K's（S13）エアロ　パールホワイト
＊豊富な後付けアクセサリー類（写真を参照ください）
ISDT D2 充電器

タミヤ　DB01　バルドル（ドゥルガ）フルセット
長さ：本体365mm
KO PROPO 最強 ブラシレス ESC VFS-1 BMC モーター セット
砲身長さ80mm
新品未使用タミヤ RC特別企画商品 1/10 タイレル P34 47359
幅：160mm、高さ：180mm
1/16戦車ラジコン　USシャーマン　ヘンロン3898-1　7.0基板
本体重量：1.79kg（電池込み）
REVE D RDX RWD ドリフト シャーシ レーヴD
本体：プラスチック製、後塗装仕上げ
新品.未組立　タミヤ電動RC アバンテ2011
キャタピラ：プラスチック製
DJI mavic mini ドローン

1/8サーパントベクター 『ジャンク品』
＊送料込み（本州・四国・九州地区）価格です。北海道・沖縄・離島の方は追加送料が必要になりますのでメッセージにてお問合せください。

ジェネック

商品の情報

商品の状態新品、未使用

読売ジャイアンツ ヘリコプター

ローライダー カスタムホイール ゴールド REDCAT インパラ モンテカルロ

京商ミニッツ4×4 ジープラングラールビコン

StreetJam OTA-R31D 未組み立て

XRAY NT1 2017？　ジャンク

アイチャージャ icharger S6
1/16サイズ　アメリカ軍　シャーマン戦車ラジコン　ヘンロン社製＃3898-12.4GHzプロポ　　本体基板　TK-7.0搭載＊ディテールにこだわったリアルな外観（アクセサリー無しで撮影しています）＊付属のアクセサリーを装着して更にリアルに＊2.4GHzプロポ仕様。クリスタル交換不要で複数台同時走行可能。＊リアルなエンジン音（4パターン切り替えできます）＊フロント・リアライト点滅点灯。＊大砲発射時の反動もリアルに再現（反動大きさ切り替えできます）＊低速・高速切り替え・エンジン音切り替え・直進微調整・大砲発射反動大きさ切り替え・ライト点灯消灯等,機関銃サウンド切り替え、BB弾発射ON/OFF等プロポのボタン操作で多彩な機能。＊BB弾発射機能付き。＊付属の赤外線受信センサーで赤外線対戦が行えます。＊発煙機能付き。＊大容量1800mAhリチウムバッテリー＊豊富な後付けアクセサリー類（写真を参照ください）長さ：本体365mm砲身長さ80mm幅：160mm、高さ：180mm本体重量：1.79kg（電池込み）本体：プラスチック製、後塗装仕上げキャタピラ：プラスチック製＊送料込み（本州・四国・九州地区）価格です。北海道・沖縄・離島の方は追加送料が必要になりますのでメッセージにてお問合せください。

商品の情報

商品の状態新品、未使用

夏セール開催中 MAX80%OFF！ 1/16戦車ラジコン　USシャーマン　ヘンロン3898-1　7.0基板 ホビーラジコン

53分钟前

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¥21,800 ¥12,208

(税込) 送料込み
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