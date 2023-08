すみませんが、こちらの商品については、必ずメッセージで、在庫確認(「在庫ありますか?」とメッセージ)してください。(100%購入されるかたのみ、メッセージしてください)

在庫確認後に、「専用商品」にしますので、返信がありましたら、購入してください。

値下げ不可。

メガドライブのソフトは、2つまで、1つ分の送料で、同梱できます。

(メガドライブのソフトは、DVD2枚分となります。DVDくらいの大きさのものは、4枚まで、1つ分の送料で、同梱できます)

2本目からは、175円ずつ値引きになりますので、お安くしたいかたは、複数購入してください。複数購入時には、まとめますので、購入前に、コメント欄にて、ご依頼ください。

☆ご覧いただきまして、ありがとうございます。

「メガドライブ ゼロウイング」中古品です。

ケース、中古としては、普通程度。

説明書、中古としては、普通程度。

ゼロウイング メガドライブ

ハガキ、きれいな方ですが、裏面はしが、やや日焼けしています。(画像7参照)

ソフト、中古としては、普通程度。

・動作確認済です。

東亜プラン

発売日:1991/05/31

・内容は、画像にて、ご確認ください。

商品の情報 ブランド セガ 商品の状態 やや傷や汚れあり

商品の情報 ブランド セガ 商品の状態 やや傷や汚れあり

