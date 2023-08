BAGJACK バッグジャック

TOTE BAG トートバッグ

カラー ブラック

サイズ 高さ約39.5, 幅約34.5, マチ約15.0,

持ち手約18.5cm

定価 27,170円

※実物は3枚目以降ご参照ください。

新品購入後、使用機会がなく自宅保管していました。折り畳んで発送します。一度人の手に渡った中古品であること気になる方はお控え下さい。お値下げご遠慮下さい。

↓以下商品説明引用

多彩なディテールが特徴のブランドですが、あえて意匠を省きシンプルなデザインに。裏地のターポリン素材、袋縫いによる仕上げなど、機能性を考慮した仕様は健在。豊富なカラーバリエーションも魅力です。

※一定期間経過後削除します

商品の情報 ブランド バッグジャック 商品の状態 新品、未使用

