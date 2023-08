「滝沢歌舞伎 ZERO 2020 The Movie('20松竹)」Blu-ray 初回盤、通常盤初回仕様

滝沢歌舞伎ZERO TheMovie



① 初回盤 新品未開封

滝沢歌舞伎ZERO2020TheMovie

初回盤2Blu-ray 三方背ケース&デジパック仕様

フォトブックレット52p付き

外付け特典 ポストカード付き

②通常盤 新品未開封

通常盤2Blu-ray

初回仕様スリーブケース

外付け特典 キャラクターデータシート付き

★以上はどちらもBlu-rayです。ご注意ください。

滝沢歌舞伎 ZERO 2020 The Movie 初回盤通常盤

③映画版パンフレット 写真6枚目

映画館で購入し、予備品として袋にいれたまま保管していました。

新品未開封品につき、初期不良等の対応は致しかねます。

自宅保管品のため、外袋のスレ折れなど細かいことが気になる方は購入をご遠慮ください。

①初回盤について

購入後特典が貼り付けられた状態で予備として箱で保管していました。出品のための外袋についていた特典のポストカード取り外しました。外袋に少しテープのあとが残っています。

本体外袋も、特典の外袋もどちらも未開封です。

②通常盤について

購入時のまま、箱に入れて保管していました。

今回の出品のために初めて保管箱を開けて、予約特典を開き、写真撮影をしました。

本体の外袋は未開封です。

特典のシートは元々外袋はなく、三つ折りになっているもので、そのままの状態でお送りします。

広げた状態が写真の5枚目です。

質問等ありましたら、お気軽にコメントください。

質問中でも、即購入の方がいらっしゃればそちらが優先となります。ご了承ください。

ほぼ購入時の状態で特典も揃っていますので、映像を集めている方はご検討いただければ幸いです。

バラ売り不可

即購入○

値下げなし

プロフィールをご確認いただき、ご協力をよろしくお願いします。

#SnowMan #Snow_Man #岩本照 #滝沢秀明 #CD・DVD

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

