※【最終値下げのため、値下げ交渉はご遠慮ください。】

カルティエの名作トリニティに、トリニティ ボールを垂らした、Y字タイプのエレガントなネックレスです。

2005年頃に、カルティエ銀座ブティックにて、私自身が購入したものです。

チェーン部分は、人気のフォルサチェーンと同じものを採用しており、幅約2.1mmとボリュームたっぷりで満足度の高いネックレスに仕上がっています。

重量も約18.1gあり、ずっしりとしたゴールドの重みをお楽しみいただけます。

現在では手に入れる事ができないネックレスです。

シリアルナンバー、750刻印もしっかりと打ち込まれています。

当然ですが、正規品になりますので、Cartierブティックにてメンテナンス可能です。

一生物に相応しい品物だと存じます。

あくまで中古品ですので、神経質な方はご遠慮下さい。

状態の判断には個人差がありますので、画像にて状態を確認・納得の上、ご購入下さい。

あくまで素人保管の為、新品を求める方・神経質な方の購入はご遠慮下さい。

■素材 : 750(18K イエローゴールド 、ピンクゴールド 、ホワイトゴールド)

■ネックレスサイズ:全長約38cm

■チェーン幅 : 2.1mm

■トリニティリングトップ:縦約11.5mm × 横約11.2mm

■トリニティボール:縦約7mm × 横約7mm

■重量 : 約18.1g

付属品:Cartier純正BOX

#Cartier

#カルティエ

#トリニティ

#カルティエアクセサリー

#レディースアクセサリー

#カルティエネックレス

#チャーム

#ペンダントトップ

#イエローゴールド

#ピンクゴールド

#ホワイトゴールド

#ネックレスチェーン

#K18

#K18ネックレス

#K18ネックレスチェーン

#フォルサチェーン

#フォルサ

#750

#Y字ネックレス

#ロザリオ

#ロザリオネックレス

カラー···ゴールド

材質···ゴールド

商品の情報 ブランド カルティエ 商品の状態 やや傷や汚れあり

