GEZAN 率いるレーベル十三月とDickiesのコラボでポリとコットン素材のワークジャケットです。

プレ値付けられている方もいますがこちら定価以下となっておりお得です。

他にもGEZANやマヒトゥーザピーポー希少なTシャツなど出品しておりますので合わせてご覧ください。

サイズL 着丈68cm 身幅54cm 袖丈61cm 肩幅59cm

171cm 58kgで少しオーバーサイズで、レディースでビッグシルエットで着てもカワイイです。

こちらのサイズと色は1番人気で即完品で、短時間1回の着用でほぼ新品です。

コーチジャケットの十三月の文字は刺繍です。

ポケットも内と袖合わせて5つあり機能的で、フラグスタフやsupremeやSSZ、サノバチーズ やステューシーやダブレットなどにも合いますし、ディッキーズの874のパンツやシンヤコズカとのバギーパンツなどと合わせればセットアップで着用いただけます。

“HEAVEN IS CLOSED”

『天国は終園したので、たしかに大変な時代だけど、現実で遊ぼう。そんなメッセージを込めて過去に十三月で作ってきた全感覚祭の遊び場の

写真で構成した Dickies とコラボアイテム。これをちゃんと着古して、しっかり汚して、いずれ開催される全感覚祭でまた会うことの約束にし

よう。そんなわたしたちの歪んだ祈りをきっと手にしてほしい。』

マヒトゥ・ザ・ピーポー

“HEAVEN IS CLOSED”をテーマに掲げた今回のコラボレーションウェアには、来たる未来での全感覚祭開催をイメージし、これまでイベントを追い続けてきた写真家の池野詩織、山谷祐介が撮り下ろした写真の中から、Dickies のシグネチャーともいえる定番のアイゼンハワージャケットの背面にプリントしている。

テーマの“HEAVEN IS CLOSED”の文字は、ミュージシャン・アーティストの lee(asano+ryuhei)によるも

の。

FUJI ROCK FESTIVAL 23やRISING SUN ROCKのおともにぜひ!

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ディッキーズ 商品の状態 未使用に近い

