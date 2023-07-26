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2022年新作 クロエ　フラットミュール　サンダル　白 サンダル

商品の説明

2023年5月に購入しましたが、他のサンダルが欲しくなってしまったためお譲りします。
mion　マイオン　スポーツサンダル　アウトドア　廃盤
新品、未使用で箱に入ったまま発送いたします。
美品 本革 COLE HAAN スポーツサンダル ストーンカラー 24センチ

サンダル♡ニューバランス　レディース　黒　NEW balance
普段、24cm、Lサイズの靴やサンダルを履いている方にはちょうど良いサイズだと思います。
コーチ　サイズ表記「36 1/2」23.5センチ　ライトブラウン　レザーサンダル

新品❗未使用品エムエム6メゾンマルジエラ
ヒールがなく、とても楽に履けるサンダルなのでこれからの時期にぴったりです。
TSURU By MARIKO OIKAWA パールフラットサンダル33

torico様専用 BIRKENSTOCK ビルケンシュトック カーキ　35
カラー：White
【値下げ】ビルケンシュトック チューリッヒ
製品コード：CHC22U188Z3101

BOTTEGA フラッシュ ラバー 厚底 バックル サンダル ホワイト 37

商品の情報

商品のサイズ24cm
ブランドクロエ
商品の状態新品、未使用

可愛い☆ Dior サンダル　サイズ35

未使用　セルジオロッシ　厚底サンダル　ウエッジ　グリーン

PRADA プラダ　サンダル　厚底
2023年5月に購入しましたが、他のサンダルが欲しくなってしまったためお譲りします。新品、未使用で箱に入ったまま発送いたします。普段、24cm、Lサイズの靴やサンダルを履いている方にはちょうど良いサイズだと思います。ヒールがなく、とても楽に履けるサンダルなのでこれからの時期にぴったりです。カラー：White製品コード：CHC22U188Z3101

商品の情報

商品のサイズ24cm
ブランドクロエ
商品の状態新品、未使用

2022年新作 クロエ　フラットミュール　サンダル　白 サンダル

35分钟前

2022年新作 クロエ　フラットミュール　サンダル　白 サンダル

¥43,000 ¥23,650

(税込) 送料込み
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