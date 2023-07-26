2022年新作 クロエ　フラットミュール　サンダル　白 サンダル

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新品、未使用で箱に入ったまま発送いたします。

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新品❗未使用品エムエム6メゾンマルジエラ

ヒールがなく、とても楽に履けるサンダルなのでこれからの時期にぴったりです。

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製品コード：CHC22U188Z3101

商品の情報 商品のサイズ 24cm ブランド クロエ 商品の状態 新品、未使用

2023年5月に購入しましたが、他のサンダルが欲しくなってしまったためお譲りします。新品、未使用で箱に入ったまま発送いたします。普段、24cm、Lサイズの靴やサンダルを履いている方にはちょうど良いサイズだと思います。ヒールがなく、とても楽に履けるサンダルなのでこれからの時期にぴったりです。カラー：White製品コード：CHC22U188Z3101

商品の情報 商品のサイズ 24cm ブランド クロエ 商品の状態 新品、未使用

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