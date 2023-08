ご覧いただきありがとうございます^^

Y's WOOL MOSSER NO COLLAR JACKET ワイズ

プロフィールにお得な情報が載っておりますので是非ご覧ください。

▼ 特徴:

basis tokyoの福袋で当たったものです。

厚手のしっかりした素材でアームがかなり太くゆったりしたシルエットになります。

▼ item : ノーカラージャケット

▼ brand : basis TOKYO

▼ color : アイボリー ベージュ ホワイト 白

▼ material : 表記なしですがコットンかと思います

▼ 柄 : 無地

▼ size:

着用感 メンズ:M

サイズ表記:表記なし

実寸平置き

着丈:約67cm 身幅:約50cm 肩幅:約45cm 袖丈:約60cm 裄丈:約cm

▼ condition:

こちらの商品は 【N】ランクです

【S】ほぼ新品。ダメージや使用感がほぼ無い、美USED

【A】多少の使用感はあるが、状態の良いUSED

【B】使用感はあるが、目立つダメージや大きな汚れはない

【C】使用感と部分的に目立つダメージや汚れあり

【D】過度の使用感、目立つダメージや汚れあり。使用は可能

【N】新品、展示品、デッドストックなど。

※ 状態は、個人独自の基準です

※ サイズ感 使用感 に関しましては感じ方に個人差がありますので、神経質な方はお控えください。

また古着については、経年変化による褪色や細かなダメージは、その服の持つ味だと思っています。古着の特性をご理解頂きご購入お願い致します。

※素人検品の為、万が一見落としがございましたら何卒ご了承下さいませ

#tomの古着

#tomのアウター

他にもドメスティックブランドなど新旧問わずに出品していますので是非ご覧下さい。

#basistokyo

#basisbroek

#ノーカラージャケット

#古着

#ユーロ古着

#ヨーロッパ古着

#アメリカ古着

#ビンテージ

#ヴィンテージ

管理番号027JK950

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ベイシストーキョー 商品の状態 新品、未使用

