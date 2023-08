L-27 ニューエラ ニューヨーク・ヤンキース usa生地 ヴィンテージ 激レア

★レアなニューエラも大量に出品中‼︎★

#ref2020vintage

【重要事項】

出品物は国内外から仕入れたUsed品やVintage品になり、仕入れ時から折りジワ・シワ感がある物も多数ある為、出品前に自宅クリーニング等の手入れをしておりますが、中古品につき汚れや傷がある場合が御座います。

目立つモノにつきましては画像や説明文に記載しますが画像の光加減によっては感じ方が違うと思いますので、気になる点があられる場合は、御購入前に必ずご質問を頂きますようお願い致します。

専門店での新品購入と同じクオリティーを求められる場合は、御希望にはお応え出来ないと思います‼︎

【目立つ汚れや傷は記載しますが写真からも判断出来ないような微々たるシミや色褪せ等が稀にある場合が御座います】

配送方法につきましては、双方の安心かつ安全なお取引を確保する為、らくらくメルカリ便やゆうゆうメルカリ便の匿名での配送方法で、発送させて頂きたいと思います。

梱包状態に関しましても画像を載せておりますので、必ずご確認下さいませ。

曲げずにそのままの形で配送を希望する方は、+300円で大きめのパッキンので発送しますので、購入前にメッセージお願い致します。

New Eraの、全体的にパイピングを施したオールブラックのヤンキースCap。

ニューエラの中でも最も種類が多く、代表的なヤンキース。

ヤンキースのロゴは、ニューヨークに本拠を置くティファニーが、1877年にNYPD(ニューヨーク市警)の要請を受けて、NYロゴの付いた勲章用メダルをデザインしたのを、元警察署長が球団オーナーの一人であった縁から1909年にチームロゴに採用したモノ。

この仕様はかなりレアで、立体的なデザインがたまりません‼︎オールブラックというのも◎。

しかもVintage‼︎

また、中国製ではありますが、生地はアメリカ製です。

状態はタグに少し傷がある程度で、使用感はさほどでもありません。

サイズは7 3/8=58.7cmです。

★アメリカ製、Vintageニューエラも大量に出品中‼︎★

#ref2020vintage

#newera #ニューエラ #cap #キャップ #ヤンキース #レア #vintage #usa

商品の情報 ブランド ニューエラ 商品の状態 未使用に近い

