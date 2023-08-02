【希望者のみラッピング無料】 CHARI&CO チャーリ&コー　M メンズ ナイロンジャケット

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着丈 65

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袖丈 50

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胸囲 55

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少し腕周り大きくて着やすい感じです！

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タグ付けてないですが、試着以来着てません。

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商品の情報 商品のサイズ M ブランド チャリアンドコー 商品の状態 未使用に近い

カラー···ベージュフード···フードなし季節感···秋、冬着丈 65袖丈 50胸囲 55少し腕周り大きくて着やすい感じです！タグ付けてないですが、試着以来着てません。ですが一応中古品ですので、神経質な方はご遠慮ください！

商品の情報 商品のサイズ M ブランド チャリアンドコー 商品の状態 未使用に近い

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