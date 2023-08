Olive 様 専用です。

コロンビア

アノラックタイプのナイロンジャケット

両サイドポケット付きに、コロンビアのタグ内側部分は、マジックテープになっていて開けると

更にポケットあり。

色の配色もとっても可愛いですよね!

フードの内側はグリーンで、後ろから見た時に

チラッと見える感じもとってもオシャレ!

今では中々出会えない配色デザイン。

vintageならではです。

裾と、フードはドローコード付きでシルエットも変わるのが嬉しい。

90年代特有のオーバーサイズが可愛いです!

ロングスカートに合わせても◎

またこれからの梅雨時期にも大活躍!

タウンユースにはもちろん、アウトドアやフェスにもオススメ!

是非1着ワードローブに加えて頂ければ幸いです♡

こちら一点物です。

モデル身長158㎝

【color】

カーキ

【 SIZE 】

men's M

着丈:72cm 身幅:66cm 袖丈61㎝

多少の誤差はお許し下さい。

【 ATTENTION 】

一点一点検品しておりますが古着のため、多少の色落ちシミ、

ダメージやほつれなどは経年変化によるものです。

ご納得いただきました上でご購入いただきますようお願い申し上げます。また保管時の匂いなど気になる方など古着慣れしていない方はご遠慮ください。

ご覧頂いている環境により、画像と実際の色味の違いが生じる場合もございます。ご了承ください。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド コロンビア 商品の状態 目立った傷や汚れなし

Olive 様 専用です。コロンビアアノラックタイプのナイロンジャケット両サイドポケット付きに、コロンビアのタグ内側部分は、マジックテープになっていて開けると更にポケットあり。色の配色もとっても可愛いですよね!フードの内側はグリーンで、後ろから見た時にチラッと見える感じもとってもオシャレ!今では中々出会えない配色デザイン。vintageならではです。裾と、フードはドローコード付きでシルエットも変わるのが嬉しい。90年代特有のオーバーサイズが可愛いです!ロングスカートに合わせても◎ またこれからの梅雨時期にも大活躍!タウンユースにはもちろん、アウトドアやフェスにもオススメ!是非1着ワードローブに加えて頂ければ幸いです♡こちら一点物です。モデル身長158㎝【color】カーキ【 SIZE 】 men's M 着丈:72cm 身幅:66cm 袖丈61㎝多少の誤差はお許し下さい。【 ATTENTION 】一点一点検品しておりますが古着のため、多少の色落ちシミ、ダメージやほつれなどは経年変化によるものです。ご納得いただきました上でご購入いただきますようお願い申し上げます。また保管時の匂いなど気になる方など古着慣れしていない方はご遠慮ください。ご覧頂いている環境により、画像と実際の色味の違いが生じる場合もございます。ご了承ください。

