宅配 WTAPS VANS VAULT OG CHUKKA LX 29.5㎝ スニーカー

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カラー: Coyote Brown / コヨーテブラウン
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サイズ: 29.5cm / US 11.5
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型番: VN0A4U3GBMD1
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新品未着用品
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商品の情報
|商品のサイズ
|29.5cm
|ブランド
|バンズ
|商品の状態
|新品、未使用
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|商品のサイズ
|29.5cm
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|バンズ
|商品の状態
|新品、未使用