ご覧頂き有難うございます!

こちらは新品の出品になります!

是非最後までご覧下さいm(_ _)m

⚪商品名

Supreme シュプリーム ヨウジヤマモト コラボ Tシャツ Lサイズ 即完売モデル 限定コラボ ビックサイズ

⚪ブランド

Supreme シュプリーム

⚪サイズ L

・表記サイズ L

・肩幅50

・身幅58

・着丈76

・袖丈25

※平置きで採寸しております。

多少の誤差がある場合がございます。

⚪カラー・素材

ホワイト コットン

⚪コンディション 【S】

【S】新品、未使用

即購入可能です!

出来るだけ気持ち良く受け取って、

喜んで頂けるように注意して発送致しますが

梱包の際、圧縮して発送する場合がございます。

保管や発送時によるたたみジワはご容赦くださいませ。

商品の情報 商品のサイズ L ブランド シュプリーム 商品の状態 新品、未使用

