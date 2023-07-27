2022人気No.1の m1 MacBookAir 2020スペースグレイ ストレージ256GB 8GB ノートPC

13.3インチMacBook Air 8コアCPUと7コアGPUを搭載したApple M1チップ - スペースグレイ

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MacBook Air (Retinaディスプレイ, 13-inch, 2020) スペースグレイ

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IPSテクノロジー搭載13.3インチ（対角）LEDバックライトディスプレイ、2,560 x 1,600ピクセル標準解像度、227ppi

MacBook Pro 16インチ/ 2019モデル/メモリ32GB/容量512

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