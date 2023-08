◆商品詳細◆

抽象的な動物のデザインが特徴のオーバーサイズカットソーになります。

80〜90sの初期タグである茶タグのヴィンテージ品。

胸に一つタバコが入るくらいのポケットがあります。

レディースだけでなくメンズでもご着用頂けるアイテムです。

目立った傷や汚れもなくとても綺麗な美品です。

●アイテム

Y's ワイズ ヨウジヤマモト

カットソー ビッグシルエット オーバーサイズ 総柄 初期タグ 茶タグ ヴィンテージ

●素材

レーヨン 100%

●サイズ

FREESIZE

着丈 約60cm

身幅 約70cm

裄丈 約72cm

(個人の測定の為多少の誤差はあります)

真贋鑑定を行う中古ブランドストアで購入した正規品となります。万が一コピー品などの偽物と判明した場合、全額返金させていただきますのでご安心ください。

中古品となりますので完璧な品ではございません。そちらをご了承の上購入をご検討頂ければと思います

商品管理番号1566-65

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド ワイズ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

