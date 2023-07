【返品交換不可】 レア BTS Butter 777 韓国限定 サノク　ジョングク　トレカ K-POP/アジア

BTS Butter 777 韓国限定 イベント景品のジョングクトレカです。

⭕️即購入可

❌値下げ不可

※海外製品の為、初期からのスレやキズ等ある場合がございますのでご理解頂ける方だけご購入下さい。

※あくまでも素人保管ですので神経質な方はご遠慮下さい

BTS バンタン 防弾少年団 キムテヒョン パクジミン チョンジョングクキムナムジュン キムソクジン ミンユンギ チョンホソク テテ V ジミン ジョングク グク ラプモンRM ジン ユンギ SUGA ホソク J-HOPE グッズ トレカ 生写真 ミニフォト JUNGKOOK JIMIN JIN サノク 韓国音楽番組 公開 事前収録 レア ポストカード フォト

ジャンル···韓流/KPOP

グッズ種類···写真

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

