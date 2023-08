☑︎メルヘンながら毒気があるデザイン

ブランド/supreme

サイズ/L

採寸/着丈72.5cm,身幅56cm,肩幅56cm,袖丈22cm

*素人採寸のため、多少の誤差は御容赦願います。

カラー/黒ブラック

-------------商品説明-------------

シュプリームのTシャツです

しっかり目の生地感で、メンズLサイズで大きめに着用出来ます

カーハートなどのバギーシルエットのワークパンツやトミーヒルフィガーやラルフローレンなどの太めのパンツに合わせたり、女性の方であればスカートに合わせても可愛いと思います。

他にもエッジが立ったTシャツ多数ご紹介してます。

#DigDugTees

----------------------------------

素材/綿100%

原産国/アメリカ製

状態/特筆すべき傷、汚れはありません。

古着にご理解ある方のご購入をお願いいたします。

*商品は入金確認後、基本24時間以内に発送致します。

*タバコ吸いません、ペット飼っておりません

Dig-Dug全商品

#UsedselectDigDug

F

商品の情報 商品のサイズ L ブランド シュプリーム 商品の状態 目立った傷や汚れなし

