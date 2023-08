フィルム一眼初心者の方にオススメのピッタリのセットです♫

シャッタースピードや絞りはフルマニュアルですが、機構的には非常にスタンダードなカメラでございます。

操作方法はいたって標準的で、このカメラを使うことができれば、他の中古マニュアルフィルムカメラも差し支えなく使用できるようになります!

■■■ボディ■■■

《PENTAX SP》

【外観】

全体的にキレイです。

出品画像にてご確認ください。

【光学】

ファインダー内に少しチリやホコリの混入はございますが、

撮影に大きく影響出る大きな汚れはございません。

モルトは新品に交換済ですので光線漏れの心配もございません(^^)

※ファインダーは出品画像にてご確認ください。

【動作】

シャッター → 全速切れます。

シャッタースピード → 変化します。

フィルム(36枚)で巻き上げ動作も確認済みです♪

露出計 → 動作不良です。

※露出計について

(露出計は明るさの度合いを測るもので、スマホアプリでも測れます)

私はASLightMeterというアプリを使用していました。

■■■レンズ■■■

《Super-Takumar 55mm F1.8》

55mmのレンズは標準レンズと呼ばれ扱いやすく、

F1.8の明るい単焦点レンズで

美しいボケ具合が撮影できます♪

オールドレンズならではのフレアやゴーストを活かした撮影が楽しめます。

画像に影響あるカビやクモリもなくクリアな光学系です(*'▽'*)

マウントアダプターを使えば各メーカーの

デジタル一眼やミラーレス機のボディに装着して

撮影することが可能です(^^)v

※マウントアダプターはCanon、Sony E、M4/3、Fuji Xなど在庫がありますのでプラス料金(+1,600円)でセット販売も可能です。

お持ちのボディに装着可能かどうか?

不安な場合はお気軽にご質問お願い致します。

■■■送料無料■■■

画像の物をお送りさせていただきます・

丁寧な梱包を心掛けております♪

※あくまでも中古品ですので、神経質な方はご遠慮くださいm(__)m

商品の情報 ブランド ペンタックス 商品の状態 やや傷や汚れあり

