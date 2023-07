【商品名】

Off-White ハーフパンツ ショートパンツ

インディゴブルー系

裾クラッシュヒゲ加工ストレートデニムパンツ

【ブランド・メーカー】

HYSTERIC GLAMOUR

ヒステリックグラマー

【素材】

綿100%

【産地】

日本製

【備考】

・伸縮性 なし

・裏地 なし

・透け感 なし

【サイズ メンズM表記】(平置き採寸)

ウエスト : 約40cm

ヒップ : 約52cm

ワタリ : 約30cm

裾口 : 約20cm

股上 : 約23cm

股下 : 約78cm

総寸 : 約100cm

【状態】

※画像5以降の平置きがインディゴブルー系原色に近いですが実物の方が綺麗です☆

裏地のポケット部にピリング形成があったりと、

古着の使用感がありますが全体観美品のアイテムです♪

(画像をご覧下さい。)

#フォロー割り実施中!MICO

↑クリックしてその他お洒落なアイテムもチェック♪

■商品の全体的な状態・シミ、ほつれ等細かなダメージは備考欄と画像を参照してください。

■状態、画像、採寸について

*出品商品は1点物の中古品がほとんどのため商品状態も様々となっております。分かる限りの状態を記載しておりますが個人採寸の為抜け漏れ等有る場合もございますのでご不明な点がございましたらご購入前にお問い合わせくださいませ。

*素人撮影のため実物と画像で色が異なって見える場合がございますのでそちらもご了承くださいませ。

また、お使いのパソコンモニター・スマホの色調でも違って見える場合もございますので併せてご理解の程よろしくお願いいたします。

■返品、交換について

商品画像や説明文との著しい違いがございましたら返品対応させて頂きますのでその際は取引画面でのコメントにてご相談下さいませ。

4-50-1309-A

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ヒステリックグラマー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ヒステリックグラマー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

