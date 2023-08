【値下げ】 たんご様専用！本日限定大幅値下げ！sacaiのデニムキャミソールワンピース ロングワンピース

35000→25000

こちらでお譲り頂いたばかりですが、試着のみで丈が長くて泣く泣く出品します。

これからの季節、白Tとかにとても合うと思います!

下記、前出品者様のコメント記載致します。

19aw超美品

sacaiデニムワンピ

デニムとウールのハイブリッド

1回使用 クリーニング済み

超美品です。

紐はシルバーです。

sacai

サカイ

カラー···ブラック

着丈デニム114

ウール104

商品の情報 商品のサイズ M ブランド サカイ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

