【送料無料】 ブラックフォーマル レッセパッセ 喪服 9号 11AR 礼服 スカートスーツ上下

レッセパッセのブラックフォーマルです☆

スーツ38～綿ワンピースM～36ジャケット～シルクニット高陽社ハイセンス入浴剤箱

しっかりした生地でノーカラータイプの上品な作りです！

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ワンピースは画像4の通りで、ジャケットを羽織っているような重ね着風で、その丈がお尻のラインが綺麗に見える長さで気に入っていました。

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ジャケット約47.5cm

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ワンピース約104cm

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ワンピースの重ね着風ジャケット約42.5cm

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11ARですが、タイト目の作りのようで、普段9号の普通体型の私でちょうど良かったです。

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使用回数は1日だけの美品です！

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3万ちょっとくらいで購入しました。

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商品の情報 商品のサイズ M ブランド レッセパッセ 商品の状態 未使用に近い

レッセパッセのブラックフォーマルです☆しっかりした生地でノーカラータイプの上品な作りです！ワンピースは画像4の通りで、ジャケットを羽織っているような重ね着風で、その丈がお尻のラインが綺麗に見える長さで気に入っていました。ジャケット約47.5cmワンピース約104cmワンピースの重ね着風ジャケット約42.5cm11ARですが、タイト目の作りのようで、普段9号の普通体型の私でちょうど良かったです。使用回数は1日だけの美品です！3万ちょっとくらいで購入しました。ぜひこの機会にいかがでしょうか？

商品の情報 商品のサイズ M ブランド レッセパッセ 商品の状態 未使用に近い

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