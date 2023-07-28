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最高の品質の アーカー ダイヤモンド リング Pt900 0.214ct E VVS-2 EX リング

商品の説明

AHKAH(アーカー)のロサンジュエンゲージ リングです。
1８金ダイヤモンドリング

【Tiffany】9号 ペイズリーパームリング SV925 パロマピカソモデル♪
サイズ：9号
K18 リング　幅6.8㎜〜4㎜　厚さ1.8〜1.1㎜　12号　5.7 g
リング幅：約1.0mm～2.0mm
k9ホワイトゴールド、アクアマリン
刻印：PEME、Pt900、0.214
４℃　プラチナ　リング 9号
参考上代：￥308,000～(ダイヤモンド0.20ct～)
agete リング　ハート
重量：約2.1g
K10ピンクゴールド　リング　ダイヤ0.16ct
付属品：外箱(汚れあり)、ケース、オーダーシート、鑑定書
ティファニー　TIFFANY　9号　K18YG　ナイフエッジ　リング

タサキ 田崎真珠 TASAKI アコヤパール ダイヤ リング 8号 K18YG
メインのダイヤモンドは無色透明で、照りの非常に良いものが使われています。
Floats＊フローツ＊足の指先アクセサリー

k18pgダイヤモンドリング
グレードはカラットが0.214ct、カラーがE、クラリティがVVS-2、カット、ポリッシュがEXCELLENT、シンメトリーがVERY GOOD、蛍光性がNONEです。
⭐︎ AHKAH ドゥーズブリエ リング 10号 18k ☆

ココシュニック　ダイヤモンド 馬蹄モチーフ チェーンリング
メレダイヤも上質なものがセットされています。
琥珀　ポーランド本物　ハンドメイド　シルバー　リング

✨✨新品 最高質ローズカットダイヤモンド & ルビー リング
手のひら側のアームには私的なイニシャル(M、H)の刻印があります。
シャネル CHANEL スワロフスキー リング

エスメス サンチュールリング ベルトモチーフ
裏抜きされていないので、なめらかな指通りです。
I-PRIMO　ダイヤモンドリング　ハーフエタニティ

アリアンヌエルメス　k18PG
地金部分に薄いスレ傷は見受けられますが、概ね美品だと思います。
【新品未使用】EXELCO DIAMOND リング ダイヤ本物証明書付き！

agete リーフモチーフダイヤリング 12号 K10イエローゴールド
付属品は画像9、10枚目のものをお付けいたします。

宝石ルース 【限定１ピース！＂Theピンク＂】エメラルド形　天然モルガナイトソ付

商品の情報

ブランドアーカー
商品の状態目立った傷や汚れなし

シャネル べっ甲調 スクエア ストーン リング

プラチナダイヤモンド　1カラット　一文字リング　難あり

【Tiffany】貴重　ロゴ　リング

AR18 Pt900 12.3mm 南洋白蝶真珠　天然ダイヤ0.06ct リング

俄　京杢目　なごみ　13.5号

田崎真珠　天然アクアマリン　天然ダイヤモンド　リング　3,3g

Canal 4℃ ペアリング

⭐️海外ヴィンテージ エメラルド マーカサイト リング

konstantino コンスタンティーノ マザーオブパール MOP リング
AHKAH(アーカー)のロサンジュエンゲージ リングです。サイズ：9号リング幅：約1.0mm～2.0mm刻印：PEME、Pt900、0.214参考上代：￥308,000～(ダイヤモンド0.20ct～)重量：約2.1g付属品：外箱(汚れあり)、ケース、オーダーシート、鑑定書メインのダイヤモンドは無色透明で、照りの非常に良いものが使われています。グレードはカラットが0.214ct、カラーがE、クラリティがVVS-2、カット、ポリッシュがEXCELLENT、シンメトリーがVERY GOOD、蛍光性がNONEです。メレダイヤも上質なものがセットされています。手のひら側のアームには私的なイニシャル(M、H)の刻印があります。裏抜きされていないので、なめらかな指通りです。地金部分に薄いスレ傷は見受けられますが、概ね美品だと思います。付属品は画像9、10枚目のものをお付けいたします。

商品の情報

ブランドアーカー
商品の状態目立った傷や汚れなし

最高の品質の アーカー ダイヤモンド リング Pt900 0.214ct E VVS-2 EX リング

34分钟前

最高の品質の アーカー ダイヤモンド リング Pt900 0.214ct E VVS-2 EX リング

¥120,000 ¥55,200

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