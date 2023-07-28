最高の品質の アーカー ダイヤモンド リング Pt900 0.214ct E VVS-2 EX リング

AHKAH(アーカー)のロサンジュエンゲージ リングです。

1８金ダイヤモンドリング



【Tiffany】9号 ペイズリーパームリング SV925 パロマピカソモデル♪

サイズ：9号

K18 リング 幅6.8㎜〜4㎜ 厚さ1.8〜1.1㎜ 12号 5.7 g

リング幅：約1.0mm～2.0mm

k9ホワイトゴールド、アクアマリン

刻印：PEME、Pt900、0.214

４℃ プラチナ リング 9号

参考上代：￥308,000～(ダイヤモンド0.20ct～)

agete リング ハート

重量：約2.1g

K10ピンクゴールド リング ダイヤ0.16ct

付属品：外箱(汚れあり)、ケース、オーダーシート、鑑定書

ティファニー TIFFANY 9号 K18YG ナイフエッジ リング



タサキ 田崎真珠 TASAKI アコヤパール ダイヤ リング 8号 K18YG

メインのダイヤモンドは無色透明で、照りの非常に良いものが使われています。

Floats＊フローツ＊足の指先アクセサリー



k18pgダイヤモンドリング

グレードはカラットが0.214ct、カラーがE、クラリティがVVS-2、カット、ポリッシュがEXCELLENT、シンメトリーがVERY GOOD、蛍光性がNONEです。

⭐︎ AHKAH ドゥーズブリエ リング 10号 18k ☆



ココシュニック ダイヤモンド 馬蹄モチーフ チェーンリング

メレダイヤも上質なものがセットされています。

琥珀 ポーランド本物 ハンドメイド シルバー リング



✨✨新品 最高質ローズカットダイヤモンド & ルビー リング

手のひら側のアームには私的なイニシャル(M、H)の刻印があります。

シャネル CHANEL スワロフスキー リング



エスメス サンチュールリング ベルトモチーフ

裏抜きされていないので、なめらかな指通りです。

I-PRIMO ダイヤモンドリング ハーフエタニティ



アリアンヌエルメス k18PG

地金部分に薄いスレ傷は見受けられますが、概ね美品だと思います。

【新品未使用】EXELCO DIAMOND リング ダイヤ本物証明書付き！



agete リーフモチーフダイヤリング 12号 K10イエローゴールド

付属品は画像9、10枚目のものをお付けいたします。

商品の情報 ブランド アーカー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

AHKAH(アーカー)のロサンジュエンゲージ リングです。サイズ：9号リング幅：約1.0mm～2.0mm刻印：PEME、Pt900、0.214参考上代：￥308,000～(ダイヤモンド0.20ct～)重量：約2.1g付属品：外箱(汚れあり)、ケース、オーダーシート、鑑定書メインのダイヤモンドは無色透明で、照りの非常に良いものが使われています。グレードはカラットが0.214ct、カラーがE、クラリティがVVS-2、カット、ポリッシュがEXCELLENT、シンメトリーがVERY GOOD、蛍光性がNONEです。メレダイヤも上質なものがセットされています。手のひら側のアームには私的なイニシャル(M、H)の刻印があります。裏抜きされていないので、なめらかな指通りです。地金部分に薄いスレ傷は見受けられますが、概ね美品だと思います。付属品は画像9、10枚目のものをお付けいたします。

商品の情報 ブランド アーカー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

宝石ルース 【限定１ピース！＂Theピンク＂】エメラルド形 天然モルガナイトソ付シャネル べっ甲調 スクエア ストーン リングプラチナダイヤモンド 1カラット 一文字リング 難あり【Tiffany】貴重 ロゴ リングAR18 Pt900 12.3mm 南洋白蝶真珠 天然ダイヤ0.06ct リング俄 京杢目 なごみ 13.5号田崎真珠 天然アクアマリン 天然ダイヤモンド リング 3,3gCanal 4℃ ペアリング⭐️海外ヴィンテージ エメラルド マーカサイト リングkonstantino コンスタンティーノ マザーオブパール MOP リング