代引き人気 LAGUNAMOON LADYパイピング切り替えレースドレス　ネイビー/M ロングワンピース

結婚式で2度着用しました。

体型の変化により合わなくなってしまったのでお譲りします。

当方158cmですがヒール履いてくるぶしにかかるくらいでした。

少々画質が良くないですが着用時の写真が4枚目にありますので参考にしていただければと思います。

(※ベルト・アクセサリー・靴等は付属しません)

シンプルですが人と被りにくいデザインです。

私は結婚式で着用しましたが、ちょっと良いレストランでのお食事や立食パーティなどにも向いているかと思います。

肩周りに透け感があるので、肩紐のないインナーの着用がおすすめです。

クリーニング後に家で一度試着し、その後は衣類カバーをかけて保管していました。

特に目立つ汚れは見当たりませんでしたが、素人検品ですので細かな見落としはご容赦ください。

・品番:36800094010

・ブランド:LAGUNAMOON

・サイズ:≪M≫B82,W70,H96/ゆき丈43/着丈134(cm)

・参考価格:24,200円

・カラー·:ネイビー

・裏地:あり

***

結婚式 お呼ばれ パーティ オケージョン ウエディング ディナー

カラー···ブルー

袖丈···半袖

季節感···春、夏、秋

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ラグナムーン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

