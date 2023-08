ご覧頂き有難う御座います。

60年代のジャングルファティーグジャケット3rdモデル実物になります。

古着屋で購入後、着用機会が無かったのでこの度出品致します。

全体的には状態は良く古着慣れしている方であれば問題無く着用して頂けます。

古着屋さんいわく、ワッペンはビートルズのアルバムのもののようです。

探されていた方この機会に是非宜しくお願いします。

size

タグが欠損しておりますがおそらくmedium regular

寸法

▪️肩幅 約47㎝

▪️袖丈 約62㎝

▪️身幅 約56㎝

▪️着丈 約78㎝

▪️裄丈 約83㎝

※全て平置き計測、多少の誤差はご了承ください。

カラー···グリーン

柄・デザイン···無地

素材···コットンポプリン ノンリップ

季節感···春、秋、冬

コメント無し即購入OKです。

アメリカ軍

米軍

ベトナム戦争

イギリス軍

フランス軍

ドイツ軍

USARMY

ジャングルファティーグ

古着

ヴィンテージ

ビンテージ

60s

70s

80s

商品の情報 商品のサイズ M 商品の状態 やや傷や汚れあり

