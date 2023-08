劇場版 「鬼滅の刃」 煉獄杏寿郎 1/8スケールフィギュア

⭕即購入

⭕他とのセット売り #犬猫の刃 タグ参照

【外観・内容】

※※※新品未使用未開封※※※

⚠️初期スレヨレ傷等はご容赦願いぬますみません❣️

【写真参照】

⚠️購入手後 クロークの中に閉まってましたが、出品するに辺り一度箱から開封しましたが、薄葉紙に包まれてるため外見は確認してませんがクロークの中でずっと保管してたため、問題無致しました❣️

⚠️それでも購入手後から歳月が経ってることや素人判断である事など、また一度は人の手に渡ったものだと必ずご留意願いぬます❣️

【発送方法】

ゆうゆうメルカリ便

【梱包方法】

●フィギュア

⚠️送られてきた状態で発送致します❣️

➕送料/手数料

諸々含めた値段です。

【お値下げ】

⚠️物によっては手元から手放すのが最優先のため値下げ交渉可能ですので、ご購入希望の方のみ お気軽にコメント願いぬます❣️

⚠️お値下セットバラ売り等コメント対応優先です❣️

【即購入する前に】

他の出品とセット売り可能

お値下バラ売りも注意点を

ご理解頂ける場合可能です。

下の個犬猫ハッシュタグを

参考にコメント願いぬます。

〖 #犬猫アニメ関連 #犬猫の刃 #犬猫無限列車 〗

⚠️コメント付いぬてる場合は【即購入不可】としますので、その点のみご注意願いぬます❣️

⚠️但しお取置きに似た行為は❌➜即日対応希望 尚即日お返事なければ再度出品し直しますみません❣️

こちら購入した時点でプロフ文含めて上記の説明文に承諾して頂けたと判断して丁寧且つ迅速に対応させて頂きます。

⭐何卒宜しくお願いぬします❤️

#アニプレックス

#アニプレ

#鬼滅の刃

#無限列車編

#無限列車

#煉獄杏寿郎

#フィギュア

人気タイトル...鬼滅の刃 無限列車編 煉獄杏寿郎

フィギュアシリーズ...1/8スケールフィギュア

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

