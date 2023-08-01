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【海外 正規品】 ブラックフォーマル レッセパッセ 喪服 9号 11AR 礼服 スカートスーツ上下

商品の説明

レッセパッセのブラックフォーマルです☆
美品　RENE ジップアップワンピース　34
しっかりした生地でノーカラータイプの上品な作りです！
レディーススーツ　フォーマル2点セット卒業式　入学式
ワンピースは画像4の通りで、ジャケットを羽織っているような重ね着風で、その丈がお尻のラインが綺麗に見える長さで気に入っていました。
ティエリーミュグレー Thierry Mugler 春秋スーツ　ベルト付き

ADORE アドーアスーツ　クリーニング済み
ジャケット約47.5cm
日本製 INDIVI インディヴィ スーツ上下 グレー 卒業入学式.
ワンピース約104cm
スーツ　上下　新品未使用
ワンピースの重ね着風ジャケット約42.5cm
◎当日発送可能【新品】定価4万4千円ソワールベニール高級喪服礼服♭

3-YF048S ジョルジオアルマーニ リネンシルク レオパード セットアップ
11ARですが、タイト目の作りのようで、普段9号の普通体型の私でちょうど良かったです。
vivian westwood red label スーツ
使用回数は1日だけの美品です！
【新品❤︎】フェニーチェ　リネン　花柄　スカート　ジャケット　セットアップ　M
3万ちょっとくらいで購入しました。
★美品★ バーニーズニューヨーク　セットアップ　スーツ　コットン

インゲボルグ セットアップ ロングスカートスーツ 金ボタン パール ドット 水玉
ぜひこの機会にいかがでしょうか？

美品✨大きいサイズ・日本製 【LIVEHRE RON】ブラックフォーマル15号

商品の情報

商品のサイズM
ブランドレッセパッセ
商品の状態未使用に近い

美品 イヴサンローラン 幾何学模様 厚手セットアップ カラーストーンボタン

Burberryスーツ

◎当日発送可能【新品未使用】ヒロミ ヨシダ　東京ソワール　高級喪服礼服

アクシーズファム　ジャケット、スカートセット

Rene ルネ セットアップ ワンピース ジャケット スーツ 36

【美品】東京ソワール ブラックフォーマル アンサンブル ワンピース 9号 礼服

美品　カレット　ノーカラージャケット　タックワンピース　お受験スーツ　ネイビー

LAPINE・フォーマル３点セット/9号サイズ/ロングタイト風スカート

BURBERRY バーバリーロンドン★ノバチェック★デニムスカートセットアップ
レッセパッセのブラックフォーマルです☆しっかりした生地でノーカラータイプの上品な作りです！ワンピースは画像4の通りで、ジャケットを羽織っているような重ね着風で、その丈がお尻のラインが綺麗に見える長さで気に入っていました。ジャケット約47.5cmワンピース約104cmワンピースの重ね着風ジャケット約42.5cm11ARですが、タイト目の作りのようで、普段9号の普通体型の私でちょうど良かったです。使用回数は1日だけの美品です！3万ちょっとくらいで購入しました。ぜひこの機会にいかがでしょうか？

商品の情報

商品のサイズM
ブランドレッセパッセ
商品の状態未使用に近い

【海外 正規品】 ブラックフォーマル レッセパッセ 喪服 9号 11AR 礼服 スカートスーツ上下

43分钟前

【海外 正規品】 ブラックフォーマル レッセパッセ 喪服 9号 11AR 礼服 スカートスーツ上下

¥17,500 ¥13,125

(税込) 送料込み
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出品者

3ffdd39

 1408

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コメント (13)

3ffdd39
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