【返品不可】 ミリタリー　US 幻品　40s ARMY ジャケット　13スターボタン M-43 ミリタリージャケット

ブランド【 military ミリタリー 】

カラー 【 オリーブ カーキ 濃い緑 】

●平置き実寸:

着丈73センチ

身幅60センチ

肩幅50センチ

袖丈63センチ

※多少の誤差はご容赦下さい。

【商品説明】

サイズ 40R XLくらいです。

年代 40年代

ミリタリー 米軍 US ARMYのヴィンテージコンバットジャケットになります。

不動の名作 M-43 HBTジャケットです。当時ならではのデザインがされております。

特徴は・ビンテージアイテム・ビッグサイズ・13スターボタン・ヘリンボーン・ミリタリーアイテム・アースカラーです。

デザインも可愛くこれからの時期におススメです!

【 状態 】

目立った傷や汚れはなくまだまだ着用していただけるアイテムです!

HIPHOP アメリカ古着 ASAP travisscott トラビススコット カニエウエスト ジヨン BTS が好きな方にオススメです。

※USED商品に関しましては、注意を配って検品していますが着用に問題の無い程度の細かいダメージ・汚れがある場合がございます。気になる点はお気軽にお問い合わせください。

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド ミリタリー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

