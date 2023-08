【ブランド】

Max Mara マックスマーラ

【カラー】

イエロー系

【サイズ】

サイズ︰38(M相当)

【定価価格】

39,000円

(平置き・㎝)

・総丈91

・ウエスト71

・股下65

※素人寸法になります。ご了承ください。

✿状態

未使用、タグ付き商品です。

購入してから使用する機会がなく、自宅保管しておりました。

一度人に渡った商品ですのでご理解ある方のみご購入ください。

✿配送✈️

コンパクトに折りたたみ、簡易包装にて発送いたします。

※配送日の指定はできかねます。

◎ お安くお譲りするために衣類などに関しては「圧縮袋」を使用した発送になります。

⁑⁑お仕事の関係上、配送に関しては、都合により遅れる場合がございますのでご了承下さいませm(_ _)m

商品購入前にプロフを必ずご確認くださいませ。

管理番号090

#Ohanaの服

カラー···イエロー

柄・デザイン···花柄

季節感···春、夏、秋、冬

商品の情報 商品のサイズ M ブランド マックスマーラ 商品の状態 新品、未使用

【ブランド】Max Mara マックスマーラ【カラー】 イエロー系【サイズ】サイズ︰38(M相当)【定価価格】39,000円(平置き・㎝) ・総丈91・ウエスト71・股下65 ※素人寸法になります。ご了承ください。✿状態未使用、タグ付き商品です。購入してから使用する機会がなく、自宅保管しておりました。一度人に渡った商品ですのでご理解ある方のみご購入ください。✿配送✈️コンパクトに折りたたみ、簡易包装にて発送いたします。※配送日の指定はできかねます。◎ お安くお譲りするために衣類などに関しては「圧縮袋」を使用した発送になります。⁑⁑お仕事の関係上、配送に関しては、都合により遅れる場合がございますのでご了承下さいませm(_ _)m商品購入前にプロフを必ずご確認くださいませ。管理番号090#Ohanaの服カラー···イエロー柄・デザイン···花柄季節感···春、夏、秋、冬

