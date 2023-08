アニアリのレザーバッグです。

2019年7月に購入して、

年に数回のみ使用しています。

1番裏の部分のみ傷がありますが、

そのほかは綺麗に使用しています。

お仕事の時にぴったりなデザインです。

定価は70000円程度でした。

付属の袋2枚もお付けします。

【サイズ】※縦横は体側のサイズ

縦→44センチ

横→28センチ(ファスナー部分21センチ)

奥行→16センチ

カラー···グレー

#リュック #アニアリ

#通勤バッグ #レザーバッグ

商品の情報 ブランド アニアリ 商品の状態 やや傷や汚れあり

