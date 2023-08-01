正規店仕入れの 黒茶碗 昭楽 茶道具 陶芸

佐々木昭楽作 黒茶碗
中国 青磁筆置 u6220320
宝山 凉炉 煎茶道具 茶道具
口径 11.5cm位
備前焼香炉銘有大サービスです❣️
高さ 8cm位
青白磁人間国宝 塚本快山本人作青白磁梅花文皿 完品
希少！幕末〜明治時代 波うさぎ文 色絵深鉢 古伊万里
付属品 共布 共箱
軌窯 久田重義 油滴天目 茶碗 茶道具
CB84 有田伊万里 翠山堂特製金彩赤絵小鉢五客 山水唐草文様向付花形色絵和食器
４５年前に家を建てた時から棚に置きっぱなしになっていた物です。
佐々木ニ六作 カニ彫茶碗 トサカ 幅約11.8㎝ 共箱 本さ5-0518☆
お茶を辞める前なので５０年以上前の物と思われます。
豪華 赤絵皿 古伊万里 有田焼 山徳窯 縁起物 大皿 30.5cm
茶道具 九谷焼 中村梅山作 香合 共箱 M R4915
無傷 美品です。とても素敵な茶碗です。
セール！・ ★大正~昭和初期★ 京焼 文人画 染付け折敷五枚
十五代坂倉新兵衛 坂倉正治 萩 花入 共箱
中古の茶道具にご理解を頂けます方にお勧め致します。
金華山焼 茶碗 茶道具共箱
絵志野 ぐい呑み 桐箱付き ② 志野 ぐい飲み 骨董品
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常滑焼 澤田重治作 ヨリコ造り 壷 大壷 重さ約１８.９㎏ V R4694C
辻村史朗作 粉引ぐい呑み
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伊賀焼 古伊賀 双耳花入 花瓶 時代箱付 V R5081B
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古美術品◼️蔵から謎の抹茶茶碗が出て来ました。茶道具、珍品
九谷焼 光仙窯 唐子絵聞香炉一対 手描き 志野流 御家流 泉山御流 伽羅香木
佐々木昭楽作 黒茶碗口径 11.5cm位高さ 8cm位付属品 共布 共箱４５年前に家を建てた時から棚に置きっぱなしになっていた物です。お茶を辞める前なので５０年以上前の物と思われます。無傷 美品です。とても素敵な茶碗です。中古の茶道具にご理解を頂けます方にお勧め致します。↓他の食器の出品はこちら#masa56の食器#茶道具#骨董#佐々木昭楽作#黒茶碗