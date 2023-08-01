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正規店仕入れの 黒茶碗 昭楽 茶道具 陶芸

商品の説明

佐々木昭楽作　 黒茶碗
中国 青磁筆置　u6220320

宝山 凉炉 煎茶道具 茶道具
口径　　11.5cm位
備前焼香炉銘有大サービスです❣️
高さ　　8cm位
青白磁人間国宝　塚本快山本人作青白磁梅花文皿　完品

希少！幕末〜明治時代　波うさぎ文　色絵深鉢　古伊万里
付属品　共布 共箱
軌窯　久田重義　油滴天目　茶碗　茶道具

CB84 有田伊万里 翠山堂特製金彩赤絵小鉢五客 山水唐草文様向付花形色絵和食器
４５年前に家を建てた時から棚に置きっぱなしになっていた物です。
佐々木ニ六作　カニ彫茶碗　トサカ　幅約11.8㎝　共箱　本さ5-0518☆
お茶を辞める前なので５０年以上前の物と思われます。
豪華　赤絵皿　古伊万里　有田焼　山徳窯　縁起物　大皿　30.5cm

茶道具　九谷焼　中村梅山作　香合　共箱　M　R4915
無傷 美品です。とても素敵な茶碗です。
セール！・ ★大正~昭和初期★　京焼 文人画　染付け折敷五枚

十五代坂倉新兵衛 坂倉正治 萩 花入 共箱
中古の茶道具にご理解を頂けます方にお勧め致します。
金華山焼 茶碗 茶道具共箱

絵志野　ぐい呑み　桐箱付き　②　志野　ぐい飲み　骨董品
↓他の食器の出品はこちら
中国　孟臣銘　紫砂　朱泥　漢詩刻　急須　茶壷　M　R5369
#masa56の食器
常滑焼　澤田重治作　ヨリコ造り　壷　大壷　重さ約１８.９㎏　V　R4694C

辻村史朗作　粉引ぐい呑み
#茶道具
【時代　平戸焼　獅子親子　置物】アンティーク
#骨董
浜田友緒　柿釉赤絵花瓶
#佐々木昭楽作
中国古美術　道光年染付け茶碗　茶道具　染付け　C3-6
#黒茶碗

伊賀焼　古伊賀　双耳花入　花瓶　時代箱付　V　R5081B

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商品の状態目立った傷や汚れなし

小林東五　井戸徳利・杯　セット

古美術品◼️蔵から謎の抹茶茶碗が出て来ました。茶道具、珍品

九谷焼 光仙窯 唐子絵聞香炉一対 手描き 志野流 御家流 泉山御流 伽羅香木
佐々木昭楽作　 黒茶碗口径　　11.5cm位高さ　　8cm位付属品　共布 共箱４５年前に家を建てた時から棚に置きっぱなしになっていた物です。お茶を辞める前なので５０年以上前の物と思われます。無傷 美品です。とても素敵な茶碗です。中古の茶道具にご理解を頂けます方にお勧め致します。↓他の食器の出品はこちら#masa56の食器#茶道具#骨董#佐々木昭楽作#黒茶碗

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商品の状態目立った傷や汚れなし

正規店仕入れの 黒茶碗 昭楽 茶道具 陶芸

55分钟前

正規店仕入れの 黒茶碗 昭楽 茶道具 陶芸

¥13,000 ¥11,050

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41a1843bfc

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正規店仕入れの 黒茶碗 昭楽 茶道具 陶芸 正規店仕入れの 黒茶碗 昭楽 茶道具 陶芸

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