正規店仕入れの 黒茶碗 昭楽 茶道具 陶芸

佐々木昭楽作 黒茶碗

中国 青磁筆置 u6220320



宝山 凉炉 煎茶道具 茶道具

口径 11.5cm位

備前焼香炉銘有大サービスです❣️

高さ 8cm位

青白磁人間国宝 塚本快山本人作青白磁梅花文皿 完品



希少！幕末〜明治時代 波うさぎ文 色絵深鉢 古伊万里

付属品 共布 共箱

軌窯 久田重義 油滴天目 茶碗 茶道具



CB84 有田伊万里 翠山堂特製金彩赤絵小鉢五客 山水唐草文様向付花形色絵和食器

４５年前に家を建てた時から棚に置きっぱなしになっていた物です。

佐々木ニ六作 カニ彫茶碗 トサカ 幅約11.8㎝ 共箱 本さ5-0518☆

お茶を辞める前なので５０年以上前の物と思われます。

豪華 赤絵皿 古伊万里 有田焼 山徳窯 縁起物 大皿 30.5cm



茶道具 九谷焼 中村梅山作 香合 共箱 M R4915

無傷 美品です。とても素敵な茶碗です。

セール！・ ★大正~昭和初期★ 京焼 文人画 染付け折敷五枚



十五代坂倉新兵衛 坂倉正治 萩 花入 共箱

中古の茶道具にご理解を頂けます方にお勧め致します。

金華山焼 茶碗 茶道具共箱



絵志野 ぐい呑み 桐箱付き ② 志野 ぐい飲み 骨董品

↓他の食器の出品はこちら

中国 孟臣銘 紫砂 朱泥 漢詩刻 急須 茶壷 M R5369

#masa56の食器

常滑焼 澤田重治作 ヨリコ造り 壷 大壷 重さ約１８.９㎏ V R4694C



辻村史朗作 粉引ぐい呑み

#茶道具

【時代 平戸焼 獅子親子 置物】アンティーク

#骨董

浜田友緒 柿釉赤絵花瓶

#佐々木昭楽作

中国古美術 道光年染付け茶碗 茶道具 染付け C3-6

#黒茶碗

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

佐々木昭楽作 黒茶碗口径 11.5cm位高さ 8cm位付属品 共布 共箱４５年前に家を建てた時から棚に置きっぱなしになっていた物です。お茶を辞める前なので５０年以上前の物と思われます。無傷 美品です。とても素敵な茶碗です。中古の茶道具にご理解を頂けます方にお勧め致します。↓他の食器の出品はこちら#masa56の食器#茶道具#骨董#佐々木昭楽作#黒茶碗

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

伊賀焼 古伊賀 双耳花入 花瓶 時代箱付 V R5081B小林東五 井戸徳利・杯 セット古美術品◼️蔵から謎の抹茶茶碗が出て来ました。茶道具、珍品九谷焼 光仙窯 唐子絵聞香炉一対 手描き 志野流 御家流 泉山御流 伽羅香木