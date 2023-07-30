＼半額SALE／ 《美品》ピンクハウス　綿シャツ　ユニセックス　黒地　いちごand花カゴ柄 シャツ/ブラウス(七分/長袖)

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45R 刺繍ブラウス

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Yuki⭐︎様専用 Drawer 2022SS レースボウタイブラウス

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商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド ピンクハウス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

ご覧いただきありがとうございます(^^)⠀⠀⠀●フォロー割はじめました！⠀⠀※〜4999円→200円引き⠀※〜9999円→400円引き⠀※10000円〜→600円引き⠀※15000円～→800円引き⠀⠀※2点以上の購入はさらにお値引き致します。⠀※即購入も大歓迎です☺︎⠀⠀⠀●アイテム⠀⠀⠀ 《美品》ピンクハウス 綿シャツ ユニセックス 黒地 いちごand花カゴ柄●詳細⠀⠀・人気デザイン＆美シルエット⠀・着回ししやすく通年おすすめ⠀・細部まで拘られたディテール⠀・あまり出回らない希少アイテム⠀・毎日のコーデが楽しくなる1着。⠀おすすめの逸品です。また1点のみなので、購入希望の際はお早めによろしくお願いいたします。⠀⠀⠀⠀●サイズ⠀表記 ／着用感⠀⠀フリーサイズ⠀総丈(着丈)⠀84身幅⠀60肩幅⠀49袖丈⠀59平置き実寸。⠀着画はお断りいたします。⠀⠀⠀●素材⠀⠀タグ画像参照⠀⠀⠀●状態⠀⠀美品。破れや穴など目立ったダメージ等なく問題なくご着用いただけます。これからも長く着用頂けるアイテムです(^^)⠀⠀⠀⠀●カラー⠀⠀⠀黒地に柄⠀※写真の撮影環境やお使いの端末によって、現物と色味が異なる場合がありますのでご了承の上お買い求め下さい。⠀⠀⠀●配送⠀丁寧な梱包で48時間以内に発送いたします。⠀ごく稀に仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。⠀⠀⠀ #selectshopPOKE⠀他の厳選レアアイテムはこちらからどうぞ！⠀まとめ割で更にお値下げします☺︎⠀⠀⠀⠀あくまでUSED品になりますのでご理解ある方のみご検討下さい。⠀気になることがありましたら気軽にコメントお願いします！⠀⠀⠀⠀☆即購入OK、送料無料です！⠀質問などあればコメントで承ります。カラー···ブラック袖丈···長袖柄・デザイン···花柄襟···レギュラーカラー素材···コットン季節感···春、夏、秋、冬

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド ピンクハウス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

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