でおすすめアイテム。 nmixx リリー soundwave トレカ K-POP/アジア

ご覧頂きありがとうございます☺︎

こちらはnmixxリリーのnmixx 1st photobook mixxpedia pick LAのsoundwave店舗特典トレカです。

公式店で購入、自引きしスリーブに入れて保管しております。

現在soundwave特典はどのメンバーも希少なものになっており、リリーはこちら出品時基準でメルカリ販売中のものは0でした。

追跡・保証が可能なメルカリ便で発送致します。

即購入○

(他サイトでも出品中のため突然商品ページを削除する場合がございます)

#Haru_NMIXX #Haru_KPOP

こちらのタグから他のNMIXX、Kpopの商品をご覧頂けます。

商品の状態は必ずご自身で写真でご確認お願い致します。また、トレカの特性上初期スレなどはご了承ください。

気になる点などございましたらプロフィールをご確認の上お気軽にコメントください!

nmixx リリー トレカ フォトカード 写真集 フォトブック サウェ

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

