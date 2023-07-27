可愛いクリスマスツリーやギフトが！ DUNOON（ダヌーン） ❤️セット 食器

☆友人からのいただきものですが…断捨離のため、泣く泣く出品いたします☆

伊藤環 名品 枯淡釉 マウンテンマグ ソニアパーク アーツアンドサイエンス



❤️Herend アウガルテン・ウィンナーローズカップソーサー1客シューベルト型

【名前】DUNOON（ダヌーン）カップ

※期間限定※昭和レトロ レアな傘柄グラス アデリア

ソーサー ポット

Noritake WHITE GARDEN ホワイト ガーデン ティーポット！



漆器 みぃ様 購入２ お椀

【素材】ファインボーンチャイナ

ロイヤルコペンハーゲン プレイン 17cmディーププレート2枚 新品



エルメス食器 エルメス シュヴァルドリアン オーバルプレート（特大）

【生産国・メーカー】イギリス／DUNOON

ドイツ フランス アンティーク プレート ビレロイボッホ Mettlach 鳥



オールド・バカラ 赤色被せ装飾 ディアマン・ピエーリー ナイトサービス 大型

【取扱方法】電子レンジ、食洗機使用可。

461★極美品★ロイヤルウースター ホーリーリボン カップ＆ソーサー クリスマス

但し、金属装飾のある柄は電子レンジ不可、食洗機不可。

英国製ロイヤルアルバート1950's RAINBOW VIOLET ティートリオ



【最終値下げ、ラスト】ロイヤルコペンハーゲン イヤープレート2022

【メモ】

ルイヴィトン テディベア シュタイフ ペア セット マグカップ

・イギリスから直輸入のボーンチャイナ製

2客 アンティーク WEDGWOOD ウェッジウッド ティーカップ＆ソーサー

マグカップです。

ロイヤルアルバート オールドカントリーローズ ティーセット



デカンタ グラスセット

・DUNOONについて

新品2個 トリオ ウェッジウッド ジャスパーコンラン プラチナ

1974年スコットランドのダヌーンにて、

ウェッジウッド ワイルドストロベリー ティーポット シュガーポット等

良質のマグカップ専門会社として創業。

有田焼 六代目・佐藤走波作 染錦波千鳥草花文 高杯輪花 小鉢5個組《新品未使用》

その後、1982年にイギリスに工場を設け、

希少美品ヴィンテージARBIAムーミンマグBlue 廃盤(1990-1996年)

上質で軽量なマグカップを製造しています。

UT様専用⭐ロイヤルコペンハーゲン フローラダニカ デザートプレート17㎝ ３枚



舩木倭帆作 吹きガラスデザートグラス

カラー···ホワイト

マイセン Meissen 1900-1910年頃 川辺の風景 ボンボニエル

種類···コーヒーポット/ティーポット

【未使用品】有田 伊万里焼 花瓶 鍋島焼 和泉作

素材···陶磁器

HOYA 最高級 底面菊繋ぎ紋 スリットカット ロックグラス 激レア

サイズ···中（直径：18.0 ～ 24.9cm）

と様 専用出品

形状···丸

KIレア品☆ベネチアンガラス ウイスキーデカンタとグラスセット



廃盤希少品 ウェッジウッド サムライ 27cmプレート 2枚セット 大皿

グラス/カップ/酒器···マグカップ、コーヒーポット/ティーポット

商品の情報 ブランド ダヌーン 商品の状態 未使用に近い

☆友人からのいただきものですが…断捨離のため、泣く泣く出品いたします☆【名前】DUNOON（ダヌーン）カップ ソーサー ポット【素材】ファインボーンチャイナ【生産国・メーカー】イギリス／DUNOON【取扱方法】電子レンジ、食洗機使用可。但し、金属装飾のある柄は電子レンジ不可、食洗機不可。【メモ】・イギリスから直輸入のボーンチャイナ製 マグカップです。・DUNOONについて 1974年スコットランドのダヌーンにて、 良質のマグカップ専門会社として創業。 その後、1982年にイギリスに工場を設け、 上質で軽量なマグカップを製造しています。カラー···ホワイト種類···コーヒーポット/ティーポット素材···陶磁器サイズ···中（直径：18.0 ～ 24.9cm）形状···丸グラス/カップ/酒器···マグカップ、コーヒーポット/ティーポット

商品の情報 ブランド ダヌーン 商品の状態 未使用に近い

【廃盤 未使用】ラリー オーバルプレート ラージ江戸切子 秀石作 金赤被籠目紋 切立盃ノリタケ ダイヤモンドコレクション アンジェローブ●少々難あり● 深川製磁 川に桜 急須 蓋付き湯呑 中鉢ミナペルホネン 湯呑 fu