限定版 藤井風　燃えよ　ロンT cloudy Lサイズ 邦楽

ライブで購入した燃えよTシャツです。

未開封品となります。

発送時は画像の状態から半分に折った状態で真空にして発送いたしますので、折りジワ等ご理解いただける方のみご購入にお進みください。

同シリーズの色違いも出品しておりますのでよろしければご覧ください^^

匿名配送で発送いたします。

即購入可です!

藤井風 fujii kaze 風くん moehyo mo-eh-yo Tシャツ ライブT 公式 グレー クラウディ

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

