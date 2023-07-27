即納！最大半額！ m69 《美品》 PORTER ポーター タンカー ショルダーバッグ オーバル型 ショルダーバッグ

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取り揃えています》
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◆商品説明 プロフィールもご確認下さい。
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pu-a117様。専用
専用です❗️GUCCI gucci グッチ ボディバック ショルダーバック GG柄
■ブランド：PORTER / ポーター
【COACH】レザー迷彩メッセンジャーショルダーバッグダークグリーンマルチ
■商品名：TANKER / タンカー ショルダーバッグ
ショット ショルダーバナナバッグ 黒
■品番：622-76991
BALLY ショルダーバッグ メンズ
■生産国：日本製
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■素材：表：ナイロンツイル
PORTER LIFT ポーター スリングショルダーバッグ 吉田カバン
（ポリエステル綿ボンディング加工）
【LOUIS VUITTON】ショルダーバッグ マルソー モノグラム A4
裏：ナイロンタフタ
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■参考価格：21,450円
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希少品 ポーター アーバンリサーチ別注 タンカー ショルダーバッグ ナイロン 紺
■サイズ
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W 約31.5cm H 約19cm D 約9.5cm
ロンシャン ボディバッグ 新品完売
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■色：ブラック 黒色 / オレンジ
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■購入先
ポーター ダークフォレスト サコッシュ
ブランドリユース店
グッチ GUCCI ボディバッグ キャンバス GG柄 黒
日本流通自主管理協会加盟店（AACD）
新品未使用■sacai ポーター ポーチ ポシェット マルチケース
質屋・古物市場・ストア商品
BERLUTI ベルルッティ アンジュール ガリバー
鑑定済商品です。
m69 《美品》 PORTER ポーター タンカー ショルダーバッグ オーバル型
希少 イヴサンローラン ショルダー バッグ Yカット レザー ブラック レア
m69 《極美品》 吉田カバン PORTER ポーター タンカー ショルダーバッグ
ルイヴィトン M45928 モノグラム・エクリプスダヌーヴPPMショルダーバッグ
オーバル型 クロスボディ 斜め掛け ブラック 黒色 メンズ レディース
ほぼ未使用✴︎完売✴︎ポーター スモーキー ショルダーバッグ 小物入れ ミニ BK
ルイヴィトン タイガ ヴィクトール ショルダーバッグ ブラウン
■アイテム紹介
Mac Kan様専用
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1983年に発表された、PORTERの代名詞である「TANKER」シリーズです。
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【美品】VAINL ARCHIVE PORTER ショルダーバッグ
アメリカ空軍のフライトジャケット「MA-1」をモチーフに開発したオリジナルの3層構造生地を採用しています。ナイロンツイル（表面）+ポリエステル綿（中間層）+ナイロンタフタ（裏面）の3レイヤー生地はとても軽く、ボンディング素材の柔らかな感触と裏面の鮮やかなレスキューオレンジが魅力です。
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オーバル型のフォルムが特徴的なショルダーバッグです。フロントポケットは開口部が広く使い勝手の良いファスナー仕様で、メイン収納部の内装にはクリアポケットを含む3つの収納を装備した機能的なアイテムです。
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ポケット数
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外装：1 内装：3
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GUCCI GG psychedelic shoulder bag ブラック
■コンディション
【美品】ヘルムートラング バッグ 黒 ブラック ショルダー ウエスト ポーチ
こちらは 新品ではありませんので
COACH オールドコーチ ブリーカー クーリエバッグ メンズ 70486
通常使用に伴う使用感は多少ございますが
■ショルダートートバッグ ノースフェイス パープルレーベル
機能を損なうようなダメージは一切ございません。
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Hender Scheme 2way ショルダーバッグ ブラック
【希少】PORTER 吉田カバン LINK 極上レザー ショルダーバック2way
■本体のみとなり付属品はありません。
ちっち様専用BURBERRYバーバリー メンズショルダーバッグ
COMMON/DIVISOR/NAMPULA/
【極美品】ルイ・ヴィトン タイガ メッセンジャーPM ショルダーバッグ
■管理番号： 20230416fj001-棚718746500-001
【正規品】ザネラート ポスティーナ グレー ショルダーバッグ 2WAY レザー
商品の情報
ブランド
ポーター
商品の状態
目立った傷や汚れなし
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早い者勝ち 1点限りです。《吉田カバン PORTERのバッグを中心に取り揃えています》◆商品説明 プロフィールもご確認下さい。◆お値引き交渉も承ります。◆お気持ちとはなりますがコメントより！《発送は匿名配送 らくらくメルカリ便にて》◆即購入大歓迎です。同型バッグ等は下記リンクよりご覧下さいませ。#おじーselectポーターショルダーバッグ#おじーselectポーターバッグ一覧はこちら □□□■ブランド：PORTER / ポーター■商品名：TANKER / タンカー ショルダーバッグ■品番：622-76991■生産国：日本製■素材：表：ナイロンツイル（ポリエステル綿ボンディング加工） 裏：ナイロンタフタ■参考価格：21,450円■サイズ W 約31.5cm H 約19cm D 約9.5cm ■色：ブラック 黒色 / オレンジ■購入先ブランドリユース店日本流通自主管理協会加盟店（AACD）質屋・古物市場・ストア商品鑑定済商品です。m69 《極美品》 吉田カバン PORTER ポーター タンカー ショルダーバッグ オーバル型 クロスボディ 斜め掛け ブラック 黒色 メンズ レディース■アイテム紹介1983年に発表された、PORTERの代名詞である「TANKER」シリーズです。アメリカ空軍のフライトジャケット「MA-1」をモチーフに開発したオリジナルの3層構造生地を採用しています。ナイロンツイル（表面）+ポリエステル綿（中間層）+ナイロンタフタ（裏面）の3レイヤー生地はとても軽く、ボンディング素材の柔らかな感触と裏面の鮮やかなレスキューオレンジが魅力です。オーバル型のフォルムが特徴的なショルダーバッグです。フロントポケットは開口部が広く使い勝手の良いファスナー仕様で、メイン収納部の内装にはクリアポケットを含む3つの収納を装備した機能的なアイテムです。ポケット数外装：1 内装：3■コンディションこちらは 新品ではありませんので通常使用に伴う使用感は多少ございますが機能を損なうようなダメージは一切ございません。■本体のみとなり付属品はありません。■管理番号： 20230416fj001-棚718746500-001
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ポーター
商品の状態
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即納！最大半額！ m69 《美品》 PORTER ポーター タンカー ショルダーバッグ オーバル型 ショルダーバッグ
375
13分钟前
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ショルダーバッグ
m69 《美品》 PORTER ポーター タンカー ショルダーバッグ オーバル型
商品の状態
目立った傷や汚れなし
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送料込み(出品者負担)
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