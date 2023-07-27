即納！最大半額！ m69 《美品》 PORTER ポーター タンカー ショルダーバッグ オーバル型 ショルダーバッグ

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■ブランド：PORTER / ポーター

【COACH】レザー迷彩メッセンジャーショルダーバッグダークグリーンマルチ

■商品名：TANKER / タンカー ショルダーバッグ

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■品番：622-76991

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■生産国：日本製

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■素材：表：ナイロンツイル

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（ポリエステル綿ボンディング加工）

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■参考価格：21,450円

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■サイズ

土屋鞄 ジップトップショルダー ナイトブラック



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W 約31.5cm H 約19cm D 約9.5cm

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■色：ブラック 黒色 / オレンジ

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■購入先

ポーター ダークフォレスト サコッシュ

ブランドリユース店

グッチ GUCCI ボディバッグ キャンバス GG柄 黒

日本流通自主管理協会加盟店（AACD）

新品未使用■sacai ポーター ポーチ ポシェット マルチケース

質屋・古物市場・ストア商品

BERLUTI ベルルッティ アンジュール ガリバー

鑑定済商品です。

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■アイテム紹介

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1983年に発表された、PORTERの代名詞である「TANKER」シリーズです。

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【美品】VAINL ARCHIVE PORTER ショルダーバッグ

アメリカ空軍のフライトジャケット「MA-1」をモチーフに開発したオリジナルの3層構造生地を採用しています。ナイロンツイル（表面）+ポリエステル綿（中間層）+ナイロンタフタ（裏面）の3レイヤー生地はとても軽く、ボンディング素材の柔らかな感触と裏面の鮮やかなレスキューオレンジが魅力です。

ボッテガ ショルダーバッグ



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オーバル型のフォルムが特徴的なショルダーバッグです。フロントポケットは開口部が広く使い勝手の良いファスナー仕様で、メイン収納部の内装にはクリアポケットを含む3つの収納を装備した機能的なアイテムです。

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ポケット数

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外装：1 内装：3

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■コンディション

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こちらは 新品ではありませんので

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通常使用に伴う使用感は多少ございますが

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機能を損なうようなダメージは一切ございません。

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【希少】PORTER 吉田カバン LINK 極上レザー ショルダーバック2way

■本体のみとなり付属品はありません。

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【極美品】ルイ・ヴィトン タイガ メッセンジャーPM ショルダーバッグ

■管理番号： 20230416fj001-棚718746500-001

商品の情報 ブランド ポーター 商品の状態 目立った傷や汚れなし

早い者勝ち 1点限りです。《吉田カバン PORTERのバッグを中心に取り揃えています》◆商品説明 プロフィールもご確認下さい。◆お値引き交渉も承ります。◆お気持ちとはなりますがコメントより！《発送は匿名配送 らくらくメルカリ便にて》◆即購入大歓迎です。同型バッグ等は下記リンクよりご覧下さいませ。#おじーselectポーターショルダーバッグ#おじーselectポーターバッグ一覧はこちら □□□■ブランド：PORTER / ポーター■商品名：TANKER / タンカー ショルダーバッグ■品番：622-76991■生産国：日本製■素材：表：ナイロンツイル（ポリエステル綿ボンディング加工） 裏：ナイロンタフタ■参考価格：21,450円■サイズ W 約31.5cm H 約19cm D 約9.5cm ■色：ブラック 黒色 / オレンジ■購入先ブランドリユース店日本流通自主管理協会加盟店（AACD）質屋・古物市場・ストア商品鑑定済商品です。m69 《極美品》 吉田カバン PORTER ポーター タンカー ショルダーバッグ オーバル型 クロスボディ 斜め掛け ブラック 黒色 メンズ レディース■アイテム紹介1983年に発表された、PORTERの代名詞である「TANKER」シリーズです。アメリカ空軍のフライトジャケット「MA-1」をモチーフに開発したオリジナルの3層構造生地を採用しています。ナイロンツイル（表面）+ポリエステル綿（中間層）+ナイロンタフタ（裏面）の3レイヤー生地はとても軽く、ボンディング素材の柔らかな感触と裏面の鮮やかなレスキューオレンジが魅力です。オーバル型のフォルムが特徴的なショルダーバッグです。フロントポケットは開口部が広く使い勝手の良いファスナー仕様で、メイン収納部の内装にはクリアポケットを含む3つの収納を装備した機能的なアイテムです。ポケット数外装：1 内装：3■コンディションこちらは 新品ではありませんので通常使用に伴う使用感は多少ございますが機能を損なうようなダメージは一切ございません。■本体のみとなり付属品はありません。■管理番号： 20230416fj001-棚718746500-001

商品の情報 ブランド ポーター 商品の状態 目立った傷や汚れなし

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