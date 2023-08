【ギフト】 THE ALFEE アルフィー 未開封 非売品 CD 邦楽

CHRISTMAS LIVE SPECIAL CD

at BUDOKAN 2003-2006

未開封です。

袋はスレ傷等あります。

一部破れています。

収録曲

Homeward Bound (2003)

Mrs. Robinson (2003)

冒険者たち (2005)

Wind Tune (2006)

HARD FUNKY NIGHT (2006)

BAD MORNING (2006)

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

