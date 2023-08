プラダのスニーカーです。

国内正規品となります。

真っ白のレザーをベースにしたお品です。

サイドにはプラダのロゴがさり気なく型押しされています。

タンに取り付けられたプラダの赤ラバーが映えます。

プラダらしい、シンプルながらスマートなデザインとなります。

色は白です。

サイズは8 1/2で、27.0〜27.5cmに相当します。

数回着用したのみで、ソールの減りも僅かで状態の良い美品です。

銀座のプラダで購入のお品です。

まとめ買い等によるお値引きも検討しますのでご連絡ください。

なお、他のサイトでも出品しておりますので、出品取り消しとなる場合がありますことご承知ください。

管理コード:16-05-23-20

追記

本体のみの出品です。

箱などの付属品が必要な場合は追加2000円でお譲りしますので、必要な場合は落札前にご連絡下さい。

商品の情報 商品のサイズ 27.5cm ブランド プラダ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

