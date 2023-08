代引き人気 【ピロ様専用】MONCLER GENIUS ロゴ Ｔシャツ 半袖 黒 L Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

【新品・未使用・タグ付き】

【新品・未使用・タグ付き】 MONCLER(モンクレール)MONCLER GENIUS FRGMT HIROSHI FUJIWARA メンズ レディース ユニセックスロゴTシャツ コットンTシャツ 半袖 カットソー22-23AW 【定価:51,700円】アイテム:H209U8C00001M2350色:ブラックサイズ:L【リラックスフィット】 着丈:70.0 ㎝肩幅:49.0 ㎝身幅:58.0 ㎝袖丈:23.0 ㎝【平置き素人採寸ですので多少の誤差はご了承ください。目安としてください。】【素材構成】コットン 100%生産国:ポルトガル【商品詳細】ソフトなコットンジャージ素材を使用したクルーネックTシャツは、胸にMonclerのロゴ、背面にFRGMTのロゴが入っています。※色・サイズについて商品写真は、お使いのPC環境等により、実物と多少異なって見える場合がございます。※イタリアの正規品取扱店から購入したものですので100%本物です。Tシャツ パーカー トレーナー スウェットシャツ #フーディー #パーカー #スウェットカラー...ブラック袖丈...半袖柄・デザイン...プリント(ロゴなど)ネック...クルーネック季節感...春、夏、秋、冬

