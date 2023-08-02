華麗 kith キス star wars スターウォーズ Tee ダースベイダー Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

カラー···ブラック
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袖丈···半袖
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サイズ M
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状態:新品未使用 未開封
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NEIGHBORHOOD BAPE NBHD TEE ベイプ L ネイバーフッド
カラー···ブラック袖丈···半袖柄・デザイン···プリント（ロゴなど）kith star warsTシャツとなります。オンラインにて購入しました。手元にありますので即日発送いたします。サイズ M状態:新品未使用 未開封すでに店頭完売しております。限定品となりますので早い者勝ちです。kith キスstar warsスターウォーズ