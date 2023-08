【国内在庫】 ぺジニョン CIX SMKM スペシャルトレカ 限定 公開収録 K-POP/アジア

今回カムバックした活動で公開収録のスペシャルトレカです。

TWICE TV TWICETV ツウィ トレカ ピカチュウ



itzy csi イェジ トレカ コンプセット

韓国でCIXの人気が出てきており、中でもジニョン、スンフン、ヒョンソクのトレカが高騰しています。

TXT スビン memories トレカ

역조공トレカよりも出回りの少ない貴重なトレカですので、お値段にご理解のある方のみご購入よろしくお願い致します。

期間限定 BTS LOVE YOURSELF ソウル DVD トレカ テヒョン



ヨンジュン Memories トレカ

※2枚目写真ですが、写真のフィルターによって若干くすみがかかっているように見えますが実物は1枚目の写真のようにとても可愛いです。♡

NCT テヨン SHALALA トレカ SOUNDWAVE 特典



nmixx キュジン ギュジン トレカ

発送は13日以降を予定しております。:)

BTS JAPAN OFFICIAL FAN MEETING VOL.2



milky様専用 ホログラムステッカー オーダー

#CIX #ぺジニョン #BX #ビョンゴン #スンフン #ヨンヒ #ヒョンソク

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

今回カムバックした活動で公開収録のスペシャルトレカです。韓国でCIXの人気が出てきており、中でもジニョン、スンフン、ヒョンソクのトレカが高騰しています。역조공トレカよりも出回りの少ない貴重なトレカですので、お値段にご理解のある方のみご購入よろしくお願い致します。※2枚目写真ですが、写真のフィルターによって若干くすみがかかっているように見えますが実物は1枚目の写真のようにとても可愛いです。♡発送は13日以降を予定しております。:)#CIX #ぺジニョン #BX #ビョンゴン #スンフン #ヨンヒ #ヒョンソク

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

専用 クムジュンヒョン ソクマシューBTS 2019 Memories Blu-ray (トレカ付き JIN)